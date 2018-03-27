京东斐讯路由器0元购：K2P/K3C抢赚50元，加赠网线U盘

3月27日，京东斐赛克斯专卖店今天针对K2P、K3C和K2三款路由器推出0元购促销，活动最长持续72小时，特惠商品数量有限，抢完即止。
一、【京东斐赛克斯专卖店】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就送799元，满减钜惠，立减50元，再赠千兆网线，数量有限，抢完即止：手机点此 | PC点此
活动时间：3月27日-3月28日
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，实赚现金50元+千兆网线一条+K2P路由器1台。
二、【京东斐赛克斯专卖店】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就送1399元，限时抢赚50元，再赠闪迪U盘，数量有限，抢完即止：手机点此 | PC点此
活动时间：3月27日-3月29日
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，分期全额提现，实赚现金50元+U盘1个+K3C路由器1台。
三、【京东斐赛克斯专卖店】"0"元购斐讯K2白千兆无线路由，买就送399元，限时抢赚20元，数量有限，抢完即止：手机点此 | PC点此
活动时间：3月27日-3月29日
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，一个月后全额返现399元，实赚现金20元+K2路由器1台。