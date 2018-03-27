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京东斐讯路由器0元购：K2P/K3C抢赚50元，加赠网线U盘

2018-3-27 11:34:54来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

3月27日，京东斐赛克斯专卖店今天针对K2P、K3C和K2三款路由器推出0元购促销，活动最长持续72小时，特惠商品数量有限，抢完即止。

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活动时间：3月27日-3月28日

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，实赚现金50元+千兆网线一条+K2P路由器1台

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活动时间：3月27日-3月29日

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，分期全额提现，实赚现金50元+U盘1个+K3C路由器1台

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活动时间：3月27日-3月29日

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，一个月后全额返现399元，实赚现金20元+K2路由器1台

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关键词：京东精选斐讯斐讯路由器

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