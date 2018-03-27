设计方式花样百出，笔记本电脑散热方式你都了解吗？

在现如今的生活中，笔记本电脑已经是一个不可或缺的电子产品了，对于大部分的工作人士来说，笔记本电脑已经可以取代台式电脑了。相比于台式机来说，它有着高效的生产力，强大的便携性是笔记本电脑最大的特点和优势。

虽然笔记本电脑有着诸多的优势，但是有一点是无法与台式机比拟的，那就是散热性能，散热不佳带来的结果就是性能下降，亦或是产生的高温使用户感到不适。今天我们就来看一看笔记本电脑中使用的那些散热方式。

传统方式散热：风扇直吹热管

风扇和热管的组合是现如今笔记本电脑中最常用的散热方式了，带来的效能相对不错，也是在性能和体积两方面最均衡的选择。在有限的空间内，想要增强散热的效果，就要在风扇和热管上“下料”，比如增加风扇的扇叶数量（增加进风量），或是增加热管数量（加快导热效率）。这种散热方式的缺点就是在高负载的情况下，由于风扇转速加快，会产生较大的噪音。

追求极致轻薄：无风扇设计

▲华为Matebook X

在一小部分笔记本中，采用了较为极端的做法——无风扇设计，仅仅使用热管来进行导热，也就是被动散热的方式。免去了风扇后，就可以解决一系列的问题，能够使笔记本的厚度更薄，消除噪音，而且也不会给内部带来灰尘，但是同时产生的问题也是非常致命的，处理器无法在长时间保持较高的性能工作。因此这类笔记本的在目前的应用并不广泛。

怪兽级散热：水冷散热设计

▲华硕 GX800VH

如果说无风扇设计走了极端，那么水冷设计就是走了相对立的另一个极端。水冷散热在台式电脑上的也算不上普及，在笔记本中就更为罕见。在采用水冷散热的笔记本上，不用有任何温度方面的顾虑，水冷散热系统可以提供最强大的效能，即使是在芯片超频的情况下，也不会有太大的散热压力。

▲华硕 GX800VH散热结构图

虽然性能强大，但缺点也是显而易见的，那就是庞大的体积和昂贵的成本。例如华硕的GX800VH游戏本，水冷模块几乎要占用一个行李箱，相比台式机来说，便携的优势荡然无存；昂贵的售价也会让绝大部分用户望而却步，因此采用水冷散热的笔记本也仅仅针对的是很小一部分高端发烧友。

辅助散热方式

笔记本自身的散热能力不佳，很多用户就会想要通过辅助的方式来加强散热，很多厂商也正是瞄准了这一点，推出了各种各样的辅助散热器

笔记本散热底座

笔记本散热底座基本都是将笔记本撑起一定的高度，增加笔记本内部的进风量，对于散热效果的提升较为有限，更多的还是在外观上博取消费者的眼球。散热底座内置的风扇也会带来噪音，而且还会占用一定的空间，不免有些多此一举。

抽风式散热器

抽风式的散热器在体积上相比散热底座要小，安装在笔记本的出风口位置进行抽风，促进笔记本内部的空气流通速度，散热效果相比底座会好上不少，但是噪音方面同样不可控，而且还可能会损坏笔记本风扇，在使用时要谨慎。

总结

笔记本之所以成为当下PC的主力产品，最重要的还是在便携性与性能间的平衡。由于体积的限制，决定了笔记本散热性能的上限、对于消费者来说，一方面希望笔记本厂商不断开发出新的散热模具，增强散热效能，另一方面希望芯片可以进一步降低功耗和发热，带来更佳的性能。你现在的笔记本使用了什么散热方式呢？