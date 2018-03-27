8999元：小米发布游戏笔记本，7代i7+GTX 1060

IT之家3月27日消息 今天小米在上海举行新品发布会，除了万众瞩目的小米MIX 2S之外，小米今天还发布了传闻已久的小米游戏本。

这款笔记本使用了7代i7处理器、GTX 1060 6GB显存显卡、16GB RAM、256GB SSD与1TB硬盘、搭载1600万色4分区键盘等主流游戏本配置，并着重对散热进行了重新设计，号称冷酷到底。该款笔记本售价8999元，性价比十足。

在拓展性上小米笔记本也不含糊，它有有4个USB 3.0、一个USB-C、三合一读卡器、耳机、麦克风、HDMI 2.0、RJ45千兆有线网络接口。

4分区键盘

▲i7+GTX 1060 6GB，主流的游戏本配置，吃鸡完全没问题。

▲储存方案，16GB RAM+256GB SSD+1TB机械硬盘

▲使用了15.6的超窄边框屏幕，72%NTSC色域

冷酷到底的散热设计，力求不降频，它采用46%大散热开孔、3+2大直径加粗热管、金属超波涡轮扇叶、四出风口设计：

还为散热需求高的用户提供了龙卷风按键，按下后会一键开启高速散热模式，10分钟内表面温度会降低3-5度。

另外除此之外还有一款低配版笔记本共同发布，使用i5处理器+GTX 1050 TI显卡，售价5999元。

小米游戏本将于4月13日上午10点正式首发，i5+GTX 1050Ti+8GB内存版售价5999元，i5+GTX 1060+8GB内存版售价6999元，i7+GTX 1060+8GB内存版售价7999元，i7+GTX 1060+16GB内存版售价8999元。