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Chrome OS加持，安卓平板或将迎来春天

2018-3-27 19:03:03来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月27日消息 赶在苹果27号的教育活动之前，谷歌今天发布了首款Chrome OS平板电脑——宏碁Chromebook Tab 10。谷歌此举大有用Chrome OS 代替平板安卓之意，如果真的这样的话，安卓平板或将迎来新春。

这款平板厚边框围绕9.7英寸的LED显示屏，分辨率为2048 x 1536，PPI为264。该IPS面板支持Wacom EMR手写笔，不需要电池，可以无缝插入平板电脑进行存储。

宏碁Chromebook Tab 10支持Play商店和Android应用，所有现有的Chromebook教育功能（如教室IT管理）也都支持。Google Expeditions AR软件即将推出，该软件支持生物学，地理和天文学方面的各种课程。

众所周知，安卓在平板上的体验并不友好，和iPad上的iOS完全没有一战之力。安卓上的多任务布局和iPad的差距更大，由于种种原因，安卓平板很少搭载旗舰手机的配置，虽然三星和华为纷纷在平板上添加自己的功能来增强安卓平板的体验，但是用户仍将其看作是一个大屏的手机。

鉴于现在安卓平板所处的尴尬境地，我们希望谷歌将Chrome OS平板加入到与iPad的竞争中去，这样对于消费者来说会有更多的选择和更好的体验。

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关键词：chrome os谷歌平板

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