简单剖析千元笔记本的存在价值

人们在购买电脑时要看两个方面，一个是性能，一个是需求，对于不少的大学生小白来说，选购笔记本是一项难题，选购合适的笔记本更是一项难题，而对于一些家庭经济条件比较困难，资金有限的人来说，千元笔记本是一个非常合适的选择。

这里所说的千元笔记本，不是pc平板二合一形态，不是二手产品，是拥有标准笔记本形态的电脑，其实对于大部分学生来说，笔记本买来无非就是上上网，追追剧，简单的学习，以及运行一些游戏罢了，那么这些任务是否能够通过一款千元笔记本来实现呢？

首先，要将千元笔记本划分为两类，一类是一千元以内，也就所谓的百元机，加个大都在799-999，一类是一千到两千元的，配置相对较高。

首先是一千元以内的笔记本电脑：

一千元以内的笔记本电脑大都是搭载了基于IntelCherry trail平台的凌动z3736f的四核四线程处理器，主频1.33GHZ，睿频2.16GHZ,部分电脑还搭载了X5系列处理器，这款处理器在很多千元平板电脑上也十分的常见。

科普一下英特尔处理器，英特尔处理器一般有凌动，赛扬，奔腾，酷睿m，酷睿i等，凌动属于性能最低，同样功耗也十分小的处理器；

显卡大都是一张Intel HD Graphics的核心显卡，性能不用说了；外观上，大都是14英寸的1366*768的分辨率，以TN屏较多，效果一般；

外壳肯定都是塑料，这个价位是不可能有金属外壳的；

存储方面，因为是基于Cherry trail平台，不支持SATA总线，所以是emmc的硬盘，以2+32为主。

那么这类的笔记本能做什么呢？

在运行日常软件，比如qq，微信，浏览器等都可以满足，也可以观看视频，虽然分辨率比较一般，office软件也可以顺利运行，一般简单的编辑文档什么的是没有问题的。

游戏性能，也不能说一点也没有，qq游戏斗地主，拳皇97,98之类的游戏还是可以运行的，CF，CS就不在能力范围内了。

待机方面，因为笔记本的TDP功耗超低，充满电100%显示可待机13h，一般对于笔记本的待机时间可以折中，就是实际待机时间了，经过测试，在省电模式下运行大约可以坚持6-7个小时，如果办公打字运行小游戏在3个小时左右应该是可以的。尺寸方面以14寸为主，部分机型有13.3英寸版本。

再来说说1000-2000元的笔记本电脑：

这类笔记本电脑的性能要比前者有了不小的提升，首先处理器方面，大部分都不再是凌动处理器，而是基于低功耗架构Apollo lake的赛扬J1800、J1900或者是N3450的四核处理器。

Apollo lake是在2016年英特尔公司发布的一款处理器平台，可以看做是Cherry Trail和Braswell的升级版，J1900为例，主频2GHZ，睿频2.41GHZ，n3450主频1.1GHZ，睿频2.4GHZ，在实际跑分中J1900几乎是z3736f的两倍，比x5系列处理器提升20%左右；

GPU部分大都是Intel HD Graphics显卡，有些则要更好一些，部分电脑则搭载了AMD显卡，分辨率也都达到了1080p的IPS屏，一部分电脑在spyder5的测试下色域值大约可以达到70%的；



存储方面，内存4G起步，最高8G，硬盘也都是固态硬盘，比前者的传输速度更快，但大都空间较小，只有32GB/64GB的空间，不分笔记本达到128GB，但是预留了M.2接口，方便用户去自行加装存储；

这个价位的笔记本又能做什么呢？

功能上，这些笔记本办公、视频都可以轻松完成，也具备了一定的游戏性能，CF，CS画质在中低情况下可以运行，LOL低画质可以运行，fps稳定在40左右，但是大型的编辑软件，视频剪辑软件和大型游戏运行起来还是有些吃力的。比如有人想用它玩目前市面上比较火的网络游戏，那么只能很遗憾地告诉你，还是算了吧。

待机方面与前者类似，但是因为性能更强，所以在运行游戏过程中的使用时间可能会有所缩短。尺寸方面大多是14寸为主，部分机型达到15.6英寸。

总结



总体来说，千元笔记本并不像网络上说的那样一无是处，它也具备工作能力，能够进行办公学习，而且大部分都比较轻薄，适合外出携带，也具备一定的性价比，除了在售后，维修，质量这方面可能存在一定的问题，寿命相对于那些一线大厂肯定是有一定的距离，如果资金有限，选购这样的一台笔记本未尝不可以，如果经常外出工作，那么配备这样的一台笔记本电脑也可以满足自己的轻度学习工作需求了。