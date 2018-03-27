1230元：华为推出旗下首款真·无线蓝牙耳机FreeBuds

IT之家3月27日消息 与一波手机同期，华为还发布了三款音频设备，包含华为蓝牙无线耳机“FreeBuds”、华为主动降噪耳机3以及华为音频DAC耳机放大器。

作为华为首款真·无线耳机，FreeBuds采用了与苹果AirPods相同的分离式设计，同时提供一个充电收纳盒用来存放，FreeBuds一次充电后可提供十小时的续航时间，是苹果AirPods的两倍，提供黑白两个颜色，售价为159欧元，约合人民币1230元。

FreeBuds采用了平衡电枢技术以及动态驱动单元提升音质。华为称FreeBuds比苹果AirPods提供更好的隔音效果，兼容P20等手机产品。

华为主动降噪耳机3代支持有源主动降噪功能，支持Hi-Res高解析音频，采用USB Type-C插头设计，兼容采用Type-C设计的手机使用。

华为DAC耳机音频放大器配备了高保真数字模拟转换器系统，可实现384kHz音频解码，支持32位无损音频，阻抗600Ω。

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