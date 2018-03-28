Nvidia正式发布Quadro GV 100显卡：5120CUDA，32GB显存

IT之家3月28日消息 Nvidia CEO黄仁勋正式发布了Quadro GV 100显卡，同时表示这是世界上体积最大的GPU。
Quadro GV 100显卡拥有5120个CUDA，32GB HBM2显存以及640个tensor cores。Quadro GV 100显卡支持DirectX Raytracing、NVIDIA OptiX和Vulkan API，不过看起来Quadro GV 100更像是专业卡。
老黄没有公布Quadro GV 100专业卡的价格。
IT之家3月28日消息 Nvidia CEO黄仁勋正式发布了Quadro GV 100显卡，同时表示这是世界上体积最大的GPU。
Quadro GV 100显卡拥有5120个CUDA，32GB HBM2显存以及640个tensor cores。Quadro GV 100显卡支持DirectX Raytracing、NVIDIA OptiX和Vulkan API，不过看起来Quadro GV 100更像是专业卡。
老黄没有公布Quadro GV 100专业卡的价格。
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