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Nvidia正式发布Quadro GV 100显卡：5120CUDA，32GB显存

2018-3-28 0:40:40来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月28日消息 Nvidia CEO黄仁勋正式发布了Quadro GV 100显卡，同时表示这是世界上体积最大的GPU。

Quadro GV 100显卡拥有5120个CUDA，32GB HBM2显存以及640个tensor cores。Quadro GV 100显卡支持DirectX Raytracing、NVIDIA OptiX和Vulkan API，不过看起来Quadro GV 100更像是专业卡。

老黄没有公布Quadro GV 100专业卡的价格。

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