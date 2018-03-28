斐讯商城0元购：悟空M1空气检测仪抢赚55元，S7体脂秤赚45元送耳机

3月28日，斐讯官方商城今日针对悟空M1金空气检测仪、智能体脂秤S7（万家）和K2路由器推出0元购活动，活动时间24小时（3月28日 10:00 - 3月29日 10:00），数量有限，手慢无。

一、【斐讯商城】"0"元购斐讯悟空M1金空气检测仪，买就送799元， 限时秒杀价749元，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，分期返现，3期全部返还，最高实赚55元现金+斐讯悟空M1空气检测仪一台。

二、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价559元，再赠爱国者耳机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，最高实赚45元现金+爱国者耳机+斐讯S7智能体脂秤一台。

（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。

三、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2海蓝无线千兆路由，买就送399元，限时抢购价369元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现，最高实赚35元现金+斐讯K2路由器一台。