ETH专用矿机将在第二季度出货：AMD、NVIDIA头疼不已

IT之家3月28日消息 2017年6月份开始，投机者看中了暴涨的数字货币，纷纷购入矿机挖矿。这其中对玩家影响到最大的就是ETH矿机了，因为ETH与ETC并没有专用矿机，所以GPU挖矿成了矿工的首要选择，也就是从这时起GTX 1060以上/RX 470以上的显卡遭到疯狂扫货，显卡价格居高不下。

▲比特大陆的主力矿机

现在有个好消息是，这种形式即将因为比特大陆要推出的ETH矿机而得到缓解。根据CNBC等外国媒体报导，来自Susquehanna Financial的Christopher Rolland于26日发布报告，称他们于上周造访了比特大陆，证实了比特大陆已经开发出一款名为“特殊应用积体电路（ASIC）”的芯片，专门用于以太币挖矿，并且在今年第二季就能出货。

此前有媒体称，新的矿机将被命名为“F3”，它拥有三块算力板，每块算力板上用6颗针对ETH算法研发的ASIC芯片，每颗ASIC芯片搭配32颗128MB DDR3闪存颗粒，一台矿机下来共计72GB的缓存可供使用，预计算力将达到1GH/s。（GTX 1060 6G显卡算力约为20MH/s）

多家媒体分析若F3上市将对AMD与NVIDIA都带来影响，目前数字货币挖矿为这两家公司带来了巨额利润。NVIDA甚至还为加密货币专门推出过GF系列显卡，而AMD所受到的影响可能会比NVIDIA大得多，主要原因在于NVIDIA自家主力重点除了挖矿相关业务外，还有电竞相关产业的支持，而AMD的显卡在这方面的市场表现明显比NVIDIA要差很多。