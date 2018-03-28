【IT之家评测室】华为 nova 3e手机图赏：小仙女的美拍神器

跟很多爱搞机的极客们不同的是，爱美的小仙女们在选择一款手机的时候往往不会在意它的配置，而看中的是它的颜值。3月20号下午，华为正式发布了主打高颜值的华为 nova 3e全面屏智能手机，目前IT之家拿到了樱语粉配色的nova 3e，下面给大家带来这款手机的开箱图赏。

华为 nova 3e的包装盒采用了华为一贯的简约设计，白色盒身上印着淡金色logo和产品名称。

打开包装盒，阳光下的机身泛着淡淡的光泽，樱语粉的配色让人心动，忍不住想握到手里细细把玩。



这款手机的正面采用了今年主流的刘海屏设计，5.8英寸的屏幕，分辨率为2280×1080（19:9），NTSC96%的色域。

华为 nova 3e采用了2.5D双面玻璃机身，流光水波纹纳米级微处理工艺，背面的玻璃手感很好。

后置的双摄由1600万像素主镜头+200万虚化镜头组成，并且支持先拍照后对焦、人像模式、大光圈模式。

▼下面是指纹传感器

背面的颜值非常高。

作为一款主打自拍的高颜值手机，华为 nova 3e前置摄像头采用2400万像素，并且全球首发了索尼的IMX 576传感器，分辨率提升20%、暗光噪点降低33%、色彩还原度提升26%。并且支持新一代自然美颜算法和硬件级HDR，4合1光融合技术、LCD智能补光，同时提供了趣味变装、百变背景等功能。

▼正面下部分是华为的logo

机身的金属中框颜色与后盖的玻璃完美过渡，浑然一体，散发着少女的气息。



▼底部是扬声器、Type-C的接口、和耳机孔

华为nova 3e虽然是5.8英寸的全面屏，机身却非常小巧，小仙女们握在手里也是刚刚好。

小编在公园里拍照的时候，吸引了来往的小姐姐们，都跑过来问这是什么手机。

▼下面是华为 nova 3e的全家福

随机也附带了手机壳、耳机这样比较重要的配件。

充电方面，采用了9V2A的高压快充技术，快速并且安全。



随着手机的快速发展，手机的设计也越来越多元化，手机厂商们也在针对不同的用户群体，推出不同的产品。而华为 nova 3e就是一款主打颜值与自拍的手机，对于爱美的小仙女们来说，选手机，自拍必不可少，时尚潮流都不能丢，少女心是主流，美是永恒的追求。

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