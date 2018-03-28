简单几步，教你快速确认自己的电脑内存如何升级

对于喜欢玩游戏的人来说，能在极致特效下畅玩自己喜欢的游戏，是一件再好不过的事情了。但对于不了解硬件的游戏玩家，往往会存在一个误区，认为显卡才是决定游戏流畅度的唯一标准。

其实不然，显卡在游戏流畅度方面确实发挥了中流砥柱的作用，不过内存同样有着举足轻重的影响。

《绝地求生》的出现，证明了一款高容量高性能内存对游戏体验的提升有多重要。玩家为了能痛快吃鸡，也纷纷选择升级内存来提升游戏体验。

那么在日常生活中，如果没有游戏对内存的硬性要求，硬件小白又该如何准确快速判断自己的主机内存需不需要升级，又该如何升级呢？

查看任务管理器中的内存占用

启动任务管理器，如果运行的游戏、软件内存占比通常达到70%以上，那么可以考虑进行内存升级。

确定主板内存插槽的剩余数量

如果要升级内存，接下来需要确定是加内存还是换内存。同样开启任务管理器，在性能一项中可以看到主板上的内存插槽剩余数量。它决定了你的电脑可以添加多少根内存条。

从图中可以看到，该电脑主板4个插槽只使用了1个，意味着你最多可以再添加3根内存条。但容量上限还得取决于电脑系统及主板所能支持的最大内存容量。

内存容量

快速查询电脑支持的最大内存容量，可以采用如下检测方法：

1.按WINDOW+R键，在弹出来的窗口输入“CMD”，然后按下回车键。

2.在命令窗口输入“wmic memphysical get maxcapacity”，回车键确认。

3.此刻电脑会给出一串数字，接着用它除以两次1024，即可得出电脑支持的最大内存容量。在最大容量下，大家可以根据自己的实际需求对内存进行更新升级。

一般而言，日常办公娱乐4G就够用；大型游戏得上8G-16G；不差钱的，16G-128G任你选。

如图所示，输入指令后的数字为16777216，连续除以两个1024为得到16。也就是说，这台电脑支持的内存最大容量是16GB。

内存类型

内存类型也是影响系统内存升级的主要因素之一。DDR3和DDR4的插槽不一样，如果你的主板是DDR3插槽，那么你就不能选用DDR4的内存条，反之同理。一般而言，在科技网站的产品库都能查询得到。

内存频率

众所周知内存频率越高越好，但两个不同频率的内存条同时使用，会使高频率的内存调频至低频率。例如你用一根3600MHz的内存和一根2400MHz的内存同时插入同一个主板，最终也只能有2400MHz的频率（不超频的情况下）。

所以，如果使用多根内存，最好选择同品牌、同型号的产品。

另外，兼容性和主板内存插槽最高支持的内存频率也是重要的参考点。如果内存频率超出主板限制或者内存不兼容，可能会出现电脑无法点亮的情况。

所以，更换内存时需要综合考虑三点：

1.选择合适的容量，不能超过电脑支持的最大容量。

2.选择合适的类型，一般跟原先的内存条同个类型就好。

3.选择合适的频率。