苹果iOS 11.3封杀第三方快充，深圳厂商放言10天破解永不怕封

去年发布的三款iPhone经充电头网测试发现均支持USB PD快充，半个小时可充满50%的电量，但是令人非常不爽的是必须搭配苹果官网的C to Lightning快充线和USB PD充电器使用，而官方C-Lightning快充线价格为188元人民币，快充充电器价格为388人民币，合计576人民币。而且，苹果不开放C to Lightning线缆的MFI认证，意味着除了购买昂贵的原装数据线外，用户就没有其他途径可以体验快充带来的便利。

在新iPhone支持USB PD快充的消息发布不久后，国内有团队做出了QC转PD数据线、C转Lightning转接头以及仿C to Lightning数据线，用户只需花费数十元就可以在新iPhone上享受USB PD快充。

尤其值得一提的是C force推出的QC转Ligtning线，连PD充电器都不要，只需搭配一个QC3.0快充充电头就可实现原装576元才能实现的快充，让一大批用户直呼“爽翻”。一时间，首批30万条数据线被全球用户抢购一空，有海外用户苦等100天也没有拿到这条数据线，可见快充的受欢迎程度。

随后，在2018年3月15日苹果发布的iOS11.3 beta6，有用户发现，不论是QC转PD的充电线、USB-C to Lightning转接头以及仿C to Lightning数据线，经过验证都无法再对升级后的iPhonex和iPhone8/8p进行9V快充，在市面上没有第三方MFi认证数据线的情况下，苹果此次升级系统封杀第三方快充线，显然是想逼迫用户花钱购买昂贵的原装数据线。

不过好消息是，这次封禁刚刚10天，充电头网就收到了CC05的升级版本CC06 QC转PD的充电线，完美实现了对iOS11.3的兼容。根据原创团队介绍，苹果此次升级确实是有针对性的屏蔽了第三方快充线。为了从防止苹果的再次封杀，CC06采用了Flash技术，可以从根本上解决苹果再次升级带来的兼容性问题，再也不用担心系统升级后快充线不能用了。

苹果在iOS11.3 Beta6这次对第三方快充的封杀，可能还有一种戏剧性的转机—这是测试版的Bug造成的。理由是，2017年以前的苹果原装C-Lightning快充线也在这次禁封之列。有开发者在3月份到深圳苹果益田假日广场的专卖店购买了原装C-Lightning线，发现同样是不能够快充，但是从苹果官网购买的C-Lightning线却可以。说明了实体店的库存品在协议上与新品不同，甚至可能是批次不同造成的，苹果此次升级可能只是误伤。不妨等到了iOS11.3正式版发布的时候，我们再来验证一下。

希望此事过后，苹果能尽快开放c to Lightning的MFi认证，让果粉们能享受到质优价美的第三方MFi快充线带来的便利。当然，等不及的用户也可以选择C FORCE CC06 QC转PD数据线。