3月27日，华为、小米不约而同选在同一天召开发布会，发布了各自旗下首款无线充电手机。小米MIX 2S支持7.5W无线充电，华为Mate RS保时捷版则支持10W无线充电。关于华为、小米无线充电，看完这篇就够了。

二者无线充电功率不同

华为、小米两款无线充电手机均采用Qi标准，不过功率略有区别，前者为10W，后者为7.5W。

此次华为发布会推出的P20系列新机包括：华为P20、华为P20 Pro，以及华为Mate RS保时捷版。遗憾的是仅Mate RS保时捷版支持无线充电，华为P20、P20 Pro则不支持。华为Mate RS保时捷版搭载10W无线充电，余承东在发布会上表示充电速度比苹果iPhone X无线充电快80%。

小米发布会则发布了首款骁龙845国产手机小米MIX 2S，它搭载的是7.5W无线充电。与手机一同发布的还有小米无线充电器，随尊享版手机附赠，单独售价99元，搭载Qi标准，不仅支持小米MIX 2S，还支持iPhone 8/X无线快充。

发布会上，雷军特地花大篇幅介绍了小米MIX 2S无线充电功能，表示使用小米无线充电器充满仅需2小时40分钟。

二者均采用美国IDT的Rx（接收）解决方案

小米、华为无线充新机采用的是美国IDT的Rx（接收）解决方案，这家公司的芯片在三星旗舰机中已经大量采用，如NOTE8、S8等，而三星无线充电器发射板用的也是IDT的芯片。

IDT公司（Integrated Device Technology, Inc.）成立于1980年，致力于为客户提供全球领先的关键半导体产品及解决方案，开发优化客户应用的系统级解决方案。

IDT是无线充电产业在智能手机市场的领导者，在移动设备和发送器市场占据主导地位。

IDT在RF、高性能定时、存储接口、实时互联、光互联、无线电源及智能传感器方面的市场导向型产品，是该公司一系列广泛的通信、计算、消费、汽车和工业领域混合信号完整解决方案的一部分。总部位于加利福尼亚州圣何塞，IDT的设计、生产、销售场所和经销合作伙伴遍及全世界。

二者均为WPC无线充电联盟成员

其实在很早之前，华为就已经加入了WPC无线充电联盟（Qi标准的制定者），在WPC官网上登记的类目为：汽车制造业、消费类电子、IC和电力类电子元件、手机和配件、电源和转换器。同属WPC会员的还有苹果、SONY、德州仪器等国外厂商，以及海尔、联想、小米等国内企业。

去年9月，也就是iPhone新机刚发布之际，小米正式加入WPC无线充电联盟。当时WPC会员数有244家，如今增加到466家（截止至2018年2月）。新增加的WPC会员中就包括小米通讯技术有限公司，从WPC官网可以看到，小米登记的类目为消费类电子产品，而不仅仅是手机通讯。

关于无线充，两家还有更多惊喜

事实上，华为除了是WPC无线充电联盟的成员，还是AirFuel无线充电联盟的成员，3月14-16日中国深圳召开的《AirFuel无线充电大会暨开发者论坛》上，华为Watt Lab（瓦特实验室）就如何改善AirFuel技术在智能手机上的表现给出了一些建议，表示短期来看应该采用Qi和AirFuel相结合的无线充电方案，远期则可实现单独AirFuel的解决方案。所以，华为无线充电手机有望采用兼容Qi标准的AirFuel磁共振无线充电技术，全面覆盖市面所有主流无线充电技术。

此外，演讲幻灯片透露，华为正在研究类似苹果AirPower的多设备无线充电技术。AirPower是苹果开发的一款无线充电板，可同时为iPhone 8/X、AirPods和Apple Watch进行无线充电。华为着手研究这项技术，看来是有点不服气的意思，相信在不久之后我们就能看到华为支持多设备同时无线充电的配件问世了。当然在这之前，首先会发布支持无线充电的华为手机、华为智能手表等设备。

关于小米无线充的消息，其实不只小米MIX 2S，后续发布的小米7以及小米Max 3等旗舰机型也已确定会搭载无线充电。充电头网获悉，小米7配套的无线充电模组已经在试产，在供应链上大手笔，跟苹果无线充共用代工厂：立讯精密。

总结

在无线充电大趋势下，华为、小米入局无线充电行业，敏锐的瞄准了无线充电再次兴起的风口，或将再次印证雷军在风口起飞的名言。金立拉开了国产手机普及无线快充的序幕，如今又有华为、小米两家大厂为无线充电背书，今年智能手机标配无线充电功能可以说是没跑了。