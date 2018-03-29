Intel再曝”幽灵“类漏洞：二四六代酷睿受影响

IT之家3月29日消息 在英特尔处理器的“熔断”（Meltdown）和“幽灵”（Spectre）漏洞风波还未完全平息的时候，研究人员又在英特尔的处理器上发现了新的漏洞，此前的“熔断”与“幽灵”补丁可能无法完全应对这种攻击手段。

这几名研究者来自美国的几所著名大学。他们发现了一种新的攻击方式，并把这一漏洞称为“BranchScope”。该漏洞与“熔断”和“幽灵”不完全相同，但与后者相似的地方在于，它们都是通过处理器中的分支预测（Branch Prediction）部分发起攻击的。它们的危害也相似：都可以直接访问用户的敏感信息。

研究人员在i7-2600、i7-4800MQ和i5-6200U三枚不同年代的Intel处理器上成功验证了BranchScope漏洞。这很有可能说明，Intel酷睿系列的二代Sandy Bridge处理器、四代Haswell处理器和六代Skylake处理器都未能对该漏洞免疫。目前研究人员对AMD处理器的实验还在进行中。

不过与先前CTS-Labs实验室不同，这几位研究者已于更早些时间发现了漏洞，但他们给予了英特尔充足的时间，到最近才将其发表。

研究人员认为，BranchScope是目前首个良好的、直接攻击分支预测单元的手段。对分支预测单元在信道攻击上的漏洞，BranchScope扩展了处理器领域对此的认知。

他们认为，现存的安全补丁和微码更新智能防护部分来自BranchScope的攻击，但还需要进一步的措施才能完全免疫。但是英特尔则对漏洞的危害状况保持着乐观的态度。

英特尔表示：“我们一直在与这些研究人员合作，并已确定他们描述的问题与先前的信道攻击相似。因此我们认为，现有的软件修复方案对于信道攻击同样有效。我们认为与研究团体保持密切合作，是保护用户和他们的数据最佳手段之一。我们对这些研究人员的工作十分赞赏。“

不过BranchScope信道攻击这一手段并未随熔断和幽灵而被广泛使用。攻击者需要很长时间才能真正利用这些漏洞，攻陷硬件、获取我们的敏感信息。在那之前，我们有足够的时间研究对应的防护措施。IT之家也将继续关注该漏洞的研究进展。