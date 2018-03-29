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京东自营斐讯路由器0元购：K2P/K3C抢赚50元，加送U盘/E卡

2018-3-29 10:33:19来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

3月29日，京东自营斐讯官方旗舰店今天针对K2P、K3C、K2、K3四款路由器推出0元购促销活动，限时特惠，数量有限，欲购从速。

一、【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，限时抢赚50元，再赠32G闪迪U盘，数量有限，抢完即止，手机点此PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，相当于实赚现金50元+U盘1个+路由器1台

二、【京东自营】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就返1399元，限时抢赚50元，再赠50元京东E卡，数量有限，抢完即止，手机点此PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，分期全额提现，相当于实赚现金50元+50元京东E卡+路由器1台

三、【京东自营】"0"元购斐讯K2皓白千兆无线路由，买就返399元，限时抢赚30元，数量有限，抢完即止，手机点此PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，一个月后全额返现399元，相当于实赚现金30元+路由器1台

四、【京东自营】"0"元购斐讯K3银AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就返1999元，下单再赠64G闪迪存储卡，数量有限，抢完即止，手机点此PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，分期全额提现，相当于实赚闪迪存储卡一个+路由器一台

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关键词：斐讯京东精选0元购

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