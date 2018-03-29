宏碁华硕8代标压游戏本亮相：最高6核12线程，4.8GHz

IT之家3月29日消息 外媒VideoCardz曝光了两款搭载英特尔第8代酷睿标准电压移动版处理器的游戏本产品，分别是华硕ROG Zephyrus和宏碁掠夺者（Predator）Helios 500。

宏碁掠夺者（Predator）Helios 500使用了i7-8750H和Core i9-8950HK两款处理器，拥有17.3英寸1080P IPS显示屏，刷新率144Hz。内存标配16GB DDR4，显卡搭载的是GTX 1070，储存方面采用的是256GB M.2 SSD。 价格方面，i9款售价11999波兰兹罗提，约合人民币2.2万元；i7-8750H的版本售价8999波兰兹罗提，约合人民币1.66万元。

华硕Zephyrus 这款搭载的也是i7-8750H，没有i9版本，配置15.6英寸1080P显示屏（120Hz,G-Sync）,16GB DDR4内存，512GB SSD，显卡是MAX-Q版 GTX 1080，价格3499欧元，约合人民币2.7万元。但是和宏碁的相比，华硕机身更加轻薄，设计沿用了上一代下部开口散热的方法，只不过将键盘又放回传统的位置了，想必上一代把键盘放在掌托位置的设计没有得到市场的认可。

▲图片说明 上图为老款华硕 Zephrus

Coffee Lake-H共有5个型号，i5为4核8线程，i7和i9为6核12线程。



从上图可以看出5款H系处理器TDP都为45w，规格最高的i9-8950HK最大睿频已经达到了4.8GHz，与上代标压处理器相比提升巨大。相信在不久会有更多8代标压CPU笔记本曝光，IT之家也将会带来更加详细的报道。