【IT之家评测室】华为畅享8开箱图赏：双摄拍照的惊艳全面屏

华为在3月29日于西安正式发布新一代的华为畅享8系列，包括华为畅享8、华为畅享8 Plus以及华为畅享8e手机，华为表示这三款手机各具特色，未来将成为千元机市场的有力竞争者。

目前IT之家编辑部已经收到全新的华为畅享8手机，下面小编就火速为大家带来这款新机的开箱图赏。

华为畅享8共有金色、蓝色、黑色、粉色四种规格的配色，IT之家这一次拿到的是蓝色版华为畅享8手机。

华为畅享8搭载八核处理器，4GB+64GB内存，预装EMUI 8.0系统。这款手机还搭载5.99英寸HD+全面屏，后置指纹识别模块，蓝色与粉色版本后壳采用IMT工艺。后置1300万像素双摄头，还支持人脸解锁等功能。电池方面，华为畅享8拥有3000mAh电池。

正面设计上，华为畅享8采用了5.99英寸的18:9全面屏，分辨率达到1440x720。机身上额头部分包括800万像素的前置摄像头、配合传感器、听筒和前置柔光灯。

华为畅享8采用一体化机身，厚度仅为7.8mm。华为畅享8并没有采用前置指纹模块，底下的是“HUAWEI”的LOGO。前置2.5D玻璃配合IMT工艺，让用户持握时能感受到柔顺爽滑的舒适手感。

华为畅享8背面设计上比较简洁，1300万像素高清双摄头，指纹识别模块以及华为标志性的LOGO相互融合在一起，显得十分地和谐。

由于华为畅享8并没有采用金属后背，因此整机自然没有分割线，不过屏幕变大导致天线、射频的空间被压缩近一半，华为通过调整电池盖开缝大小及位置，天线的匹配等解决方案，保证性能不降低。

华为畅享8机身底部采用了Micro-USB接口，并保留了3.5mm耳机接口，对于音乐爱好者来说无疑是一个好消息。

华为畅享8包装

5V/1A充电器

华为畅享8说明书

华为畅享8包装内附送的配件包括：屏幕贴膜：TP保护膜（出厂贴在手机上）、手机、快速指南、5V1A充电器、三包凭证、Micro-USB数据线、卡座捅针等常规配件。

华为畅享8全家福

手机规格参数▼

158.3mm（长）×76.7mm（宽）×7.8mm（厚）

机身重量约155克

作为面向追求个性化的年轻人推出的手机，华为畅享8秉承华为一贯的精致做工，同时丰富的配色也吸引用了前去选购。IT之家将在今后为大家带来这款手机的详细评测，敬请期待。