79元值不值？米家智能插座增强版拆解测试

第一代小米智能插座发布于2014年，后来又推出了小米智能插座基础版、Zigbee版等等。

2018年3月，“米家智能插座增强版”正式发布，售价79元，提供双USB接口，具备支持BC1.2协议、远程控制、定时开关、用电统计等功能。今天我们就带您拆解看看它内里的乾坤。

素雅的白色纸盒包装，正面印有产品外观图片，纸盒套有一层高透热缩膜。

两个侧面印有小米“MI”与米家的“MJ”logo并行排列。

背面印着详细的产品参数及厂商信息。

底部贴着一个产品序列号条形码标签，产品的实际生产地址是东莞。

打开上盖，米家智能插座增强版乖乖的躺在里面。

纸盒底部有个支撑隔层，开有一个三角孔用于承托电源插脚。

内附说明书一份。

米家智能插座增强版外观上最大的变化是在顶面增加了2个USB充电输出插座。

LED指示灯下方标注有“10A MAX”的提示。

USB插座旁还标注有最大承载功率“MAX 2200W”的提示。

底部的金属交流电源输入插脚，铜质镀镍，每只插脚旁标注有极性。

USB模块输出：5V、2.4A，单个USB输出：额定1.2A。

产品通过了CCC认证。

底部有一个圆形按键开关，在塑封膜上印有简单的快速连接提示。

产品重量约113.2克。

拆解：

外壳采用了超声波焊接工艺，非常结实，折断了一只撬棒，着实费了一番力气。

双层PCB对叠安装。

两层PCB之间用插针连接，同时还有两条软线透孔焊锡连接。

要想拆解还需把这两条线焊开。

上层PSB为USB模块，下层PCB为wifi控制模块。

USB模块，USB插脚不吸磁，铜质镀镍，防锈更耐久。

开关变压器上还有一块较厚的高分子导热硅胶用于辅助散热及减震缓冲。

USB模块用3颗螺丝与支架固定。

两只6.3V、820μF的固态电容滤波。

交流输入端，MB6S整流桥，0.5A、600V，两个交流输入脚~通过旁边的两个焊孔，用软线与WIFI模块相连，前端有保险电阻。

高压侧滤波电容，400V，10μF*2，台湾品牌世昕(G-LUXON)。两只电容正负极间串有色环电感、贴片电感各一只，用以提供EMI滤波。

高压侧电源管理芯片：AP3983R，内置PWM控制器与功率MOS，二合一芯片，来自美国Diodes公司。

同步整流芯片：APR3415B，二合一芯片，内置同步整流控制器与功率MOS，同样来自于Diodes。

APR3415B把驱动电路与内部MOSFET结合，从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案，并减少外部元件数量，能效较高，约为87%。

两只42AAA，用于USB插座的APP两路独立输出通断控制。

此USB模块采用的是原边反馈反激式方案设计，2只常见的PC817光耦，在这里并非用于开关电源的电压反馈，而是用于传递2路独立USB控制信号，两只光耦的发射脚通过4针连接器与WIFI控制模块相连。

由于WIFI模块部分的控制电源采用的是非隔离式设计，光耦可以起到隔离交流防触电作用。

Y电容用于旁路高频干扰，防止屏漂。

两路USB输出插座并非简单并联，可以分别由APP独立控制通断，没有发现常见的协议识别芯片，疑似是由42AAA提供？查不到42AAA的资料，还请有了解的高人指教。

WIFI控制模块：

WIFI控制模块与USB模块之间有一个绝缘塑料支架，3个螺丝孔位用于固定USB模块，支架用一颗螺丝透过WIFI控制模块PCB固定于插头底座。

取下绝缘塑料支架露出完整的WIFI控制模块PCB。

L、N极输出插座边的两个焊点直接与AC输入插脚透孔焊接，想要拆下WIFI控制模块还要动用电烙铁。

焊开两个插针后方可取下WIFI控制模块PCB。

地线输出插座与AC输入插头直通铆接，很结实。

WIFI控制模块PCB正面，左下角是两只芯片，右下角是镀金PCB印刷天线。

左为WIFI芯片，资料也找不到，应该是比较新的芯片。

右为GD25Q16CSIG，16M-bit FLASH存储器。

印刷天线。

按钮开关，有独立金属支架提高安装强度。

其右为一只工字电感，用于EMI滤波抗干扰。

两只高压电解电容，400V、4.7+2.2μF，台湾丰宾CAPXON品牌。

两只电容之间、正负极通路上还串有色环电感、贴片电感滤波。

16V、470μF固态电容用于低压直流滤波。

蓝色抗干扰Y电容。

黑色保险电阻，串接于USB模块交流输入前端。

异常精美的R004大采样电阻，用于功率计量。

电量计量芯片，资料欠奉。

继电器，白色耐高温外壳，适用于波峰焊。

规格是10A，250V~，控制电压12V，有美加RU（UL）、中国CQC、德国VDE认证。

品牌是TE Connectivity (TE)泰科，美国品牌，世界一流的继电器制造商。

外壳：

安全门组件，用4颗螺丝与外壳固定。

右侧是亚克力LED导光板。

新国标五孔双插独立安全门。

盖子上还有高压隔离板用于保护加强AC输出插座与PCB之间的绝缘，防跳火。

按钮帽与LED导光柱。

USB模块测试：

USB插座的方向给测试带来了一点小麻烦，位置十分不利于拍照，不过对于正常使用来说无所谓。

只能使用延长插座翻过来才能看到USB表的屏幕。

使用专注于充电领域的英文网站ChargerLAB开发的USB测试仪POWER-Z KM001显示空载电压约为5.2V，支持DCP1.5A、Apple2.4A模式。

官方声称支持BC1.2模式，总输出电流5V、2.4A，每个USB口额定输出电流1.2A。

下面就实际充电测试一下：

SAMSUNG NOTE3NO手机，1.69A，约8.5W，满速。

Apple iPad mini 3，1.99A，10.1W，满速。

使用EBD步进测试一下：

两个USB口的输出能力相同，最大电流能够达到标称的2.4A，电压稍低。

不过这里需要说明一下，用于测试的EBD输入插头烧坏了，新头子还没到货，临时接了一个很烂的USB插头，还多了一段线，从测试曲线上看这条插头线的线损不容小觑，造成了测试电压较低、波动明显的现象，未能真实完全的反应出米家智能插座增强版的USB输出性能，仅供参考。

拆解全家福：

最后总结：

小米此次发布的“米家智能插座增强版”设计精美，结构考究，做工优秀，大量采用一线大厂名牌原件，品质上乘。

功能上增加了2个USB输出插座，支持多数数码设备的智能识别，可以满足一般的充电需求，并且在米家APP中还可以对这两个USB输出进行独立的控制通断，这在USB插座、充电头中还是未曾出现过的创新功能，强迫症患者的福音。

新增的电量统计功能更能让电子发烧友随时掌握用电设备的功耗情况，为您的生活增添了更多的便利与情趣，采用这么多新技术的“米家智能插座增强版”仅售79元，个人认为：很值！