性价比碾压Intel i5-8400！AMD锐龙5 2400G超频测试

如果说锐龙处理器发布以来AMD在高端市场打了一场漂亮的翻身仗，那么全新锐龙APU的发布则是继续保持了AMD在千元市场的强大竞争力。

搭载Vega显示核心的全新APU不仅拥有着四核心八线程的标准锐龙核心，也拥有着远超普通核显的图形性能。与此同时锐龙APU还保持了AMD一贯的不锁频特性，可以通过超频获得更高的性能，今天我们就来实战一下锐龙5 2400G的超频，看看它的超频潜力以及超频之后的性能究竟如何。

锐龙5 2400G规格一览

锐龙5 2400G使用格罗方德的14nm制程工艺制造，拥有四枚Raven Ridge架构物理核心，支持超线程技术，一共拥有8个逻辑线程。基础频率3.6GHz，核心可自动超频到3.9GHz。

作为APU系列产品，锐龙5 2400G搭载了一枚拥有11个CU单元的Vega GPU核心，GPU频率可以达到1250MHz。整体的TDP也只有65W左右。目前京东商城售价在1299元左右。

而老对手Intel的酷睿i5-8400处理器则采用6核心6线程设计，搭载一枚UHD630核芯显卡，售价1499元，二者的价格在同一区间，那么谁更加值得选择呢？

测试平台

为了探讨这一问题，我们搭建了两个测试平台对进行实际测试。

▲锐龙5 2400G CPU-Z

▲Core i5-8400 CPU-Z

超频测试

作为一款售价仅千元出头的CPU产品，如果使用高规格水冷和旗舰主板进行超频测试就显得有些脱离实际使用场景了。所以我们选择使用猫头鹰U12s这样一款风冷散热器以及华硕TUF B350M主板进行超频测试。

经过多次尝试，我们发现这颗锐龙5 2400G通过调整倍频最高可以超频至3.9GHz，并且可以稳定运行。运行CPU-Z稳定测试烤机时，核心电压为1.476V。此时所有物理核心都工作在3.9GHz状态下，而超频前4核心同时工作的频率为3.7GHz。

温度方面，满载状态下，AMD官方的Ryzen Master软件显示CPU温度最高约72摄氏度左右，处于合理范围内。经过多种测试软件的烤机和跑分测试，稳定性没有出现问题，说明该超频状态切实可用。

基准性能测试

那么超频之后的性能又有多少提升呢？我们使用多款测试工具进行了专业的性能测试。

可以看到在超频至3.9GHz时，CPU多线程性能约有5%左右的提升。作为一款四核心八线程处理器，此时的性能表现已经达到了拥有6个核心的酷睿i5-8400的90%以上。性能表现基本在同一个级别。

显卡性能测试

锐龙5 2400G搭载了一个拥有11CU单元的显示核心，而i5-8400也搭载了一个UHD630核芯显卡，那么这两个GPU核心的性能有多少差距呢？

可以看到锐龙5 2400G在3DMark Firestrike测试中的成绩达到了3587分，达到了对手的3.5倍，优势十分明显，这样的性能甚至已经达到了桌面级的入门独立显卡GT 1030的水平。

游戏性能测试

虽然选择APU的用户多数并不是重度的游戏爱好者，但并不意味着不需要一定的游戏性能。在办公和网页浏览需求被满足的同时，偶尔玩一些简单游戏也是很多人的一个切实需要。毕竟劳逸结合才能让我们的生活更加丰富多彩。

所以我们选择《英雄联盟》和《守望先锋》进行了测试，二者分辨率均设置为1920x1080，《英雄联盟》开启最高画质，《守望先锋》则选择中画质100%渲染倍率。

可以看到，在超频之后，由于CPU性能的提升，锐龙5 2400G的游戏表现有一定的提高。落实到帧率上，相比搭载UHD630的i5-8400有着成倍的性能优势。尤其是《守望先锋》，APU可以轻松达到60FPS以上流畅运行，而i5-8400则只能以30FPS左右的低帧率运行，基本没有游戏体验。

总结

锐龙5 2400G在超频到3.9GHz之后获得了5%左右的性能提升，CPU多线程性能达到了Intel六核心处理器i5-8400的90%以上，基本处于一个性能区间。

而搭载的GPU核心则拥有着UHD630三倍以上的性能，甚至等同于GT 1030级别的独立显卡。不仅可以满足日常的办公需要，还能提供一些额外的游戏性能。

从价格上来看，锐龙5 2400G相比酷睿i5-8400有着200元左右的优势。这意味着更低的售价可以换来近似的CPU性能，并且相当于赠送了一枚500元左右的独立显卡，CPU本身性价比上的优势可见一斑。

除此之外，二者在主板上的价格差距也相当明显，锐龙平台支持超频的B350主板最低只需要500元左右就可以解决，酷睿i5-8400现阶段则要搭配价格动辄800甚至上千元的Z370主板。二者在主板上的价格差距将在300-500元左右，综合起来，两个平台如果其它配件相同，AMD平台将有着500-700元的总价优势。这对于使用这个级别处理器的用户来说，绝对是一笔预算占比相当高的投入。这样的性价比优势对于消费者的选择有着决定性的影响。