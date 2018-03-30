戴尔新款XPS 15将搭载英特尔AMD联合处理器

IT之家3月30日消息 根据之前的报道，英特尔率先发布的NUC 搭载了 Kaby Lake-G 芯片，更确切地说，这是一颗“集成了 Radeon RX Vega M 核心显卡的八核酷睿处理器”。今天，戴尔刚刚宣布，新版的 XPS 15 二合一变形笔记本，也将内置该处理器。

▲图片说明 英特尔 NUC

▲图片说明 Dell XPS 15

戴尔新款XPS 15 搭载了一颗65W 的 Kaby Lake-G处理器 i5-8305G ，其内置的 AMD Radeon Vega M GL 核显拥有 20 个计算单元和 1280 个流处理器。

如果条件允许，GPU 可以达到 1011MHz 的频率，并且搭载了 4GB 的HBM2 显存。屏幕方面，高配版分辨率从 3200×1800 提升到了 3840×2160，且全系配备了一对雷电 3接口 和两个 USB 3.1接口。

价格方面，戴尔没有抬升新机的售价，搭载英特尔酷睿 i5-8305G 处理器、8GB DDR4-2400 内存、256GB M.2 NVMe SSD、以及 1080p IPS 触屏的起售价为 1500 美元（约 9419 RMB）。配备了 3840×2160 IPS 触屏的版本售价为2200 美元（约合人民币13814 RMB）。





戴尔表示，新款 XPS 15 二合一变形本即日起在美国接受预定，国行版本何时发布尚不清楚。