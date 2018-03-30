【IT之家评测室】努比亚V18手机图赏：顺滑手感，圆润外观

3月22号下午，努比亚在北京发布了主要针对年轻人市场的V18手机。目前，IT之家已经收到了曜石黑版本的V18，下面我们一起来欣赏这款手机的图赏吧。

外观方面，努比亚V18沿用nubia aRC弧线设计，带来更加圆润的外观享受，侧面采用凝光腰线的轻薄设计，视觉厚度薄至6mm，握感更舒适，3D镭雕、超声亮边等新工艺、新技术，让整个机身细节更丰富。努比亚V18拥有曜石黑、太空金、星云红和象牙白四种配色，整机厚度7.75mm。

▼手机正面熄屏

▼手机背面整体

▼手机正面锁屏

配置方面，努比亚V18采用了6.01英寸18:9全面屏，分辨率为2160×1080，屏占比达到了86.25%，搭载高通骁龙625处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为4000mAh，预装nubia UI5.1系统。

▼手机主界面

▼手机屏幕细节

拍照方面，努比亚V18后置1300万像素摄像头，配合PDAF相位对焦技术，极速对焦仅需0.1S；前置800万像素摄像头，加入了AI智能算法，支持十级美颜调节。

▼手机正面摄像头

▼听筒

▼手机后置摄像头

▼指纹传感器

▼手机背面logo

▼手机背面底部信息

▼手机的四个侧面

▼卡槽

努比亚V18搭载了NeoPower 3.0续航技术，通过系统优化以及高性能低功耗的硬件，将能效发挥到极致，实现充满一次电，日常使用两天。

▼手机上手图

▼手机重量：169g

▼手机配件全家福

▼充电器

▼数据线

▼包装盒

售价方面，努比亚V18为1299元。