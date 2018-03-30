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轻薄身材，斐讯0元购新品H1移动硬盘（1TB）首发开箱图集

2018-3-30 18:41:43来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

斐讯H1移动硬盘是斐讯0元购家族的新品，售价999元，由华夏万家金服分4期完成全额返现，新用户无条件激活1台、激活过万家其它产品的用户需单笔投资≥2000元90天（含）定期理财即可获得一次激活机会。

诚然，当前世面2.5英寸、1TB移动硬盘价位区间在349-399元左右；但以斐讯0元购模式为依托、及用户对移动硬盘的刚需两大切入点，斐讯H1自是处在供不应求的抢购阶段，数据会说话：在3月22日首发预售时，21630件斐讯H1在两个小时内售罄（官方商城近日起会完成发货）。

IT之家先大家一步拿到斐讯H1移动硬盘，现提供开箱图集以飨诸位：

斐讯H1采用白色亚克力外观、采用ABS材质，手感爽滑，毕竟就是“塑料”、“树脂”，用途十分广泛，大家身边很是常见，请自行举例。

划重点，这个不考：ABS是Acrylonitrile Butadiene Styrene的首字母缩写，是指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。

▲光洁如玉，白色简约设计


▲一根“粗”Type数据线

斐讯H1三围是130*80*14.6mm（2.5寸），轻薄身材，这个厚度较大部分移动硬盘（厚度16mm+）还是很有竞争力的。

▲和1元硬币对比

▲多角度围观斐讯H1

▲斐讯H1移动硬盘和IT之家定制笔记本合影

▲斐讯H1重162g，在同尺寸移动硬盘中也位于较轻之列。最直接的对比：iPhone 8（148g）、三星S9（163g）、iPhone X（174g）。

最后，功能方面：斐讯移动硬盘H1支持混合云储存，双重备份双保险，加密通道传输，保障数据安全；还可搭配斐讯天天链N1，组成挖矿CP，助力掘金，高效运用闲置资源，获取惊喜收益。

关于读写速度对比等，IT之家会在斐讯H1评测文中为大家揭晓。

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关键词：斐讯H1斐讯移动硬盘斐讯0元购

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