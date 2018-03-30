任天堂Switch USB接口被曝不符行业规范：尽量用原装配件

不久前来自Nyko的NS第三方充电底座导致主机变砖的新闻让不少玩家心有余悸，在基本排除是5.0版本系统的问题之后，海外一些用户开始研究到底是哪里出了问题。

▲背锅侠Nyko充电底座

近日Reddit网友Intoxicus5通过搜索资料发现了去年一位名叫Nathan K.的玩家发表在Google+上的NS充电测试，发现NS的USB-C充电口并没有严格按照公认的行业标准进行电压设计，所以当玩家使用第三方外设为主机充电时才有可能发生一些意外的状况，比如主机报错、无法充电或是直接变砖等等。

▲Nathan K.的测试结果，NS电量会突然暴涨

根据Nathan K.去年放出的测试结果，NS主机所需求的电量并不是恒定的，在初始状态下NS主机的需求电量为15V/0.5A，但在某些特定条件下会暴涨三倍达到15V/1.5A，这无论对于主机还是某些充电设备来说都可能造成损害，所以他得出的结论是劝告大家尽量不要使用第三方设备为NS充电。

不过这毕竟只是一篇用户的个人研究，并没有引起足够的重视，再加上经过一年多的实践，全世界范围内由于使用第三方设备让NS变砖的案例也并不太多，直到Nyko底座引起的相关事件爆发。

▲Nathan K.的测试环境

对此海外网友的态度褒贬不一，有人认为任天堂这种无视行业规范，强行将玩家与官方周边绑定的行为应该受到谴责，也有人反对发帖者单凭这件事指责任天堂，之所以这样设计也有可能是出于系统或者其他方面的要求。不过总体而言，这件事被曝光还是让很多之前一直用其他设备为NS充电的玩家感到无所适从，再加上到目前为止任天堂还没有推出一款官方充电宝。

“我总不可能走哪儿都把那个官方底座带在身边吧。”Reddit用户punktual如此抱怨道。