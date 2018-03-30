索尼你怕了吗？佳能尼康正测试全画幅无反相机

所谓三十年河东三十年河西，这世上谁也没法永远坐在第一的宝座不下来。想当年或者说直到如今的单反相机界中，佳能尼康绝对是数一数二的。但现在的人都在拿手机拍照，谁还玩黑重粗的单反相机啊！要玩也是玩更加轻便的无反相机，因此，像索尼全画幅微单相机受到欢迎也不是没有道理的。不过，就在索尼觉得已经坐稳全画幅微单第一宝座的时候，殊不知，风云又起，最近，不服输的老大哥们佳能尼康开始对全画幅无反相机做最后的冲刺工作，或将索尼从这第一的宝座拉下来也不是不可能。

据了解，佳能近日又注册了多款相机产品，其中就包括两款全新的无反相机机型。而根据早前的消息透露，佳能首款全画幅无反相机目前已经在测试中，这样一来就不排除这两部注册的无反相机中，会有一部是佳能即将推出的全画幅无反相机。

根据现在的信息，在佳能全部完成注册的七款相机中，代号为K424、K433、K436和K437的产品为可换镜头数码相机，其中就有两部是无反相机，而另外两部则为单反相机。同时，代号为EC801、EC804和EC805的产品都是消费级卡片相机，这7部相机都具备了Wi-Fi和蓝牙功能。

同时做准备的不光是佳能，尼康也被传闻将在不久的将来会有全画幅无反相机出现。腾龙也表示对佳能或者尼康推出全画幅无反相机后的镜头做好了准备，现在就是连索尼自己都已经开始预测佳能尼康会出全画幅无反，看来，在无反相机的世界里，几大相机巨头又将聚首，话不多说，还是都拿出相机来比一比吧！这其中，最开心的，肯定就是我们消费者啦！