灯！灯灯灯灯：盘点DIY PC主机中的RGB元素

在DIY主机最为盛行的那段时间，用户对于性能的追求是永无止境的，到了科技水平越来越发达的今天，虽说性能依旧是非常重要的因素，但它早已不是衡量一台主机的唯一标准。随着人们审美的提高，对于电脑的颜值追求也越来越高，说到提升颜值，恐怕当下没有什么比RGB元素来的更快了，今天我们就来盘点一下台式机中的那些RGB元素。

机箱散热风扇

风扇应该是主机配件中最先出现RGB元素的，因为相比于其他配件来说，在风扇上加入RGB光圈的成本更加可控，而且对于整机颜值的提升效果也是最为明显的，即使其他配件都不发光，在侧透机箱中装上几个RGB风扇，整机的颜值也会有很大提高。

RGB灯带

RGB灯带的出现，可以让用户更加随心所欲地进行个性化效果的打造，因为灯条不受空间和位置的约束，安装和连接都非常简单，对于想要打造个性化效果的用户来说，是一个性价比很高的方案。

RGB内存条

RGB的内存条夸张一点说，现在几乎“满大街”都是了，芝奇幻光戟堪称是RGB内存的元老了，它一经推出后，收到了广大用户的青睐，众多厂商也都开始陆续推出RGB内存。

内存的RGB灯效都在内存马甲之上，乔思伯还单独推出了一款RGB内存马甲，让玩家自己来DIY，可玩性更高。由于内存条的长度较长，当支持RGB灯效的内存插在主板上时，对于整机视觉效果的提升也非常明显。

RGB主板

对于主板来说，似乎并没有什么空间来玩灯光特效，因为上面都布满了各种元器件。但是对于顶级主板来说，没有什么做不到的，例如上图中的ROH R6E主板，它就将主板上的RGB灯效玩出了新花样，覆盖在主板上超大面积的散热装甲和LOGO，让主板的灯效同样可以非常夺目。

显卡

显卡的灯效基本都在散热器的外壳上，由于风扇的存在，因此大部分显卡也没有过多的空间留给灯光效果。对于一般机箱来说，主板竖置安装在机箱上，显卡就需要横置了，所以显卡正面的灯效从机箱外是很难看到的。对于一部分机箱来说，可以使用PCI-E转接卡将显卡竖置，这样就能将显卡的视觉效果最大化。

散热器

对于大多数散热器来说，无论是风冷还是水冷，RGB灯效大多都在风扇之上，不过也有部分一体水冷散热器将RGB玩出了一定的高度。例如上图中NZXT（恩杰）的Kraken（海妖）一体式水冷，它最具特色的就是内部流动式的RGB光圈和镜面的冷头表面，有着超高的颜值，还可以通过专有的CAM软件进行控制，对水泵和风扇进行调速和灯光颜色的控制，在众多水冷散热器中，算得上独树一帜了。

机箱

仅仅在机箱内部的灯效很难满足众多的用户，因此很多机箱开始在前面板等位置加入灯带和RGB灯效，也能展现出不错的效果。

电源

在电源上，除了Thermaltake以外，并没有太多厂商加入RGB元素，因为在电源上添加RGB灯效基本上还是要在风扇上，并没有太多新意；而且电源在现如今大多的机箱中享受独立风道，带光的风扇也很难从机箱外看到效果。

硬盘

在硬盘上，现在还很难见到支持RGB的产品，不过在前一段时间，浦科特就发布了行业首款支持RGB的等效的固态硬盘—M9Pe，这款硬盘的灯带在侧面，使用PCI-E插槽进行连接，算是一款开创性的产品了。

灯光联动效果

提到RGB灯光，不得不说到华硕的AURA神光同步，AURA可以将所有支持灯光的设备进行联动，包括主机内的硬件和外设。华硕的AURA可以说成为了市场中的一个标准，现如今很多厂商推出的灯光配件都会与AURA进行适配。可见华硕作为PC市场上的巨头，在产品方面还是有着成熟的远见和强大的实力。

总结

在今天，对于一款硬件产品来说，用户不仅关注着性能和实用性，外观也在很大程度上成为了衡量一款产品好坏的关键。在主机配件中，造型很难再有颠覆性的突破，因此RGB灯效自然成为了各个产品在颜值上竞争的主要手段。可以说在PC领域，已经全面进入了RGB时代，对于今后的各个产品来说，它都已经是一个无法绕开的元素了。