Intel Optane傲腾内存评测：大容量硬盘玩家的鸡脆骨

数码爱好者烧钱。

有强迫症的数码爱好者更烧钱。

我上大学的第一年（2007），Intel伴随着第四代迅驰平台（Santa Rosa）推出了迅盘（Intel Turbo Memory）技术，具体到笔记本产品上，Intel“丧尽天良”地推出了三种不同的贴纸，有迅盘的叫做Centrino Pro，没有迅盘但是采用Intel无线网卡的叫做Centrino Duo，而如果只是采用Intel处理器的则只有Core Duo Logo。

于是像你们预料到的一样，我买了一块迅盘给我的ThinkPad T61p。

迅盘的技术出发点看起来毫无逻辑问题，通过一块相对机械硬盘更快的闪存芯片，加上软件算法的预判，将最高频被调用的文件缓存在当中，实现加速应用的效果。

不巧的是，迅盘遇到了SSD的快速普及，当高速闪存变得唾手可得的时候，一块更小的闪存加速就没有太高价值了。

但时至今日，10年前遥想的机械硬盘将被SSD全面灭门的改朝换代并未到来，移动设备的全面开花对闪存芯片的饥渴需求相对2007年那个iPhone刚刚诞生的年代有了指数级的暴增，使得SSD的成本居高不下，而各种视频、游戏体积的线性增长，让很多PC用户理性地选择了大容量的机械硬盘。

而存储设计基础技术的进步和软件算法的继续积累，让Intel 10余年前的想法有了再次落地的机会，这就是爱范儿（微信号：ifanr）收到送测的Optane傲腾内存。

28年来、首个

傲腾这事，要从3年前的IDF 2015年开始。

在这次会议上，Intel宣布将与存储技术厂商镁光合作开发3D XPoint技术，这个从未在任何课本上见过的名词，正是自1989年来首个新引入市场的主流存储芯片技术。

在此之前，市场上最常见的存储芯片技术，是基于NAND结构的闪存和基于DRAM结构的内存，相比较来说，NAND闪存的优点是即便在断电情况下也能长期保存数据，同时价格相对便宜，但在读写寿命和速度等指标上与DRAM内存还差的很远。

而3D XPoint技术，则在性能上很好地切入两者之间的空隙，根据Intel和镁光公布的数据，3D XPoint芯片在理论上比NAND快1000倍，耐用程度是NAND的1000倍，而存储密度上比DRAM高上10倍。

鉴于当前仍处于3D XPoint技术发展的初期，这项技术仍然有极大的想象空间，在Intel的技术规划中，3D XPoint将成为将来高性能存储于内存技术的共同基石。

当前Intel和镁光并未就3D XPoint的具体材料和详细工作原理做出解读，但根据IEEE以及多家芯片级研究公司的分析，我们基本能够理解3D XPoint在结构上的优势，一方面3D XPoint如同名字一样，采用了立体堆叠的交叉阵列结构，存储数据的节点（Cell）之间可以更快速的完成数据交换，数据存储的密度也更高；另一方面，3D XPoint与NAND闪存通过寻址方式读取数据不同，其本身引入了选择器（Selector）结构，通过电压来影响选择器，可以动态调控数据的存储位置，也让读写变得更为高效。

（图片来自：BBC）

一句话，3D XPoint是一项最新的存储技术，相对传统闪存，在速度、密度、耐久度、可靠度上都有提升，且还在不断技术升级中。

小小的一块，能让你的PC快上多少？

3D XPoint很牛，而Optane傲腾内存是你能以最低价买到的3D XPoint设备。

在Intel的官网上，清晰明确地说明了要想享用傲腾内存的三个步骤：获取硬件，插入内存，安装软件。

目前能买到的傲腾内存模块都采用了PCIe NVMe 3.0 x2接口，傲腾内存可以加速除自己之外的本机上安装的其它类型硬盘，无论是SSD还是传统机械硬盘只要接口上不存在冲突就都可以加速，根据搭配接口的不同，可以出现下述几种组合：

1、主板上双NVMe接口，傲腾内存加速NVMe接口SSD+机械硬盘；

2、主板上单NVMe接口，傲腾内存加速SATA接口SSD+机械硬盘；

3、主板上单NVMe接口，傲腾内存加速机械硬盘。

相对来说，1类用户属于追求各方面极致的发烧友，而2类用户更像是之前有多块或者大容量SATA SSD舍不得放弃，只有3类用户算是保有量最多的，且不要忽视大量OEM整机生产商也会借助傲腾的性能特点来平衡整机容量与性能之间的天平。

爱范儿收到的评测机是一台Dell XPS 8930台式机，这台机器在Dell的产品规划中属于仅次于Alienware外星人系列的游戏用机，整机采用了16GB傲腾内存+1TB 7200转机械硬盘的组合，插一句，傲腾内存仅支持酷睿7、8两代CPU，且仅支持Windows 10操作系统。

在安装完驱动之后，无论是在Windows 10的系统属性当中还是在Intel的快速存储技术管理界面当中，都可以看到系统已经把傲腾内存和机械硬盘识别为单一设备。

我们使用老牌磁盘测试软件CrystalDiskMark进行了反复得读写测试，第一次测试的结果可谓惨不忍睹，此时可以看出傲腾内存并未发挥作用，基本上各项数据反映的都是单一机械硬盘的性能，注意此时硬盘的读写性能最高只有157MB/s，而在反复进行3次测试之后，突然看到硬盘读取性能的飙升，读写性能直接来到900MB/s之上，虽然相对当前最快的NVMe SSD性能还有差距，但相对之前的机械硬盘几乎在读取性能上提升了6倍。

另一款硬盘测试软件AS SSD Benchmark也体现了同样的测试结果，读取性能有了翻天覆地的变化，不过值得注意的是，写入性能并没有太大优化，这是因为数据的写入还是直接针对机械硬盘进行，傲腾内存并不能针对这些动态的数据流进行加速。

看到这相比你也明白了，傲腾内存最适合那些有着大容量存储需求，同时在一定时间段内重点完成一类相似事务的PC用户，比如重度的办公用户，影视后期制作以及游戏玩家等。

傲腾内存会统计你使用系统与程序文件的频率，并将高频调用的文件缓存在自己当中，这样通过更高速的3D XPoint存储+更快的NVMe接口，实现这部分数据的快速读取。

我们反复开关机，记录从按下电源按键到系统显示Windows 10桌面的全过程，如下表所示，用时从最初的47秒多，直至稳定在20秒附近。

同样，我们用策略游戏巨作《文明6》的启动速度来模拟游戏玩家频繁读取统一游戏的效率，在连续启动多次后，游戏的加载速度从最初的93秒降低到后续的41秒。

傲腾内存发布一年多以来，业界对其评论也非常有趣，有的评价为鸡腿，恨不得人人都想啃上两口，还有的评价为鸡肋，表示毫无价值，我认为两者都没有看到傲腾内存明确的市场定位，对于那些具备大容量存储刚需的用户来讲，只有数TB的机械硬盘才能满足其性价比的需求，即便你搭配了一块SSD，傲腾内存也能在读取速度和SSD耐久度方面提供很好的优化。

从这个角度讲，傲腾内存更像是一串鸡脆骨，对喜欢的人来，是一道美味。

但更重要的是，傲腾内存让我们看到了3D XPoint技术的巨大前景，目前Intel已经开始提供基于同样技术的Optane SSD，或许那才是我们真正向往的存储未来。

一道当红炸子鸡。