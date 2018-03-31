ZMI紫米无线充电器WTX10开箱图赏

iPhone 8采用了玻璃后盖，无线充电功能也因此得以支持，如果能搭配一个外观再精致一点的无线充电器，iPhone 8和三星S8+会显得更加耀眼。今天充电头网率先拿到了ZMI无线充电器，马上带大家来看一下这个紫米无线充电器的图赏。

外包装是紫米一贯的牛皮纸风格，这种包装的特点是既简洁又环保，符合当下的消费观。

封条兼标签上有详细的产品参数。可以看到产品型号是WTX10，输入接口USB Type-C，配件非常丰富，含有产品本体、快速充电器、USB数据线和说明书。由江苏紫米电子技术有限公司制造。

打开外包装后，首先映入眼帘的是产品内包装，非常简洁的白底色中间放置着产品图。从上面的反光效果看出，这款无线充电器用的可不是普通塑料表面。

内包装背面是和外包装标签上基本一致的产品参数。

配件有USB Type-C数据线、快速充电器和说明书。

这款ZMI无线充电器非常实在地搭赠了一款ZMI快速充电器，它支持18W的QC3.0输出。

撕开充电器表面的膜马上就能看到光滑的玻璃面了。

它的做工非常精细，采用了2.5D加工的超薄玻璃作为表面，无线充电器侧面是一个USB Type-C输入接口。

除了正面之外，其他地方是类肤的磨砂手感的塑料，这样的材质可以有效起到防滑的作用。

玻璃材质的无线充电器于手机一起，都显得更加晶莹剔透。

使用ChargerLAB POWER-Z KM001看出，ZMI无线充电器给手机充电时，功率非常大。

ZMI无线充电器是一款集聚颜值与性能于一身的无线充电器，加上随机附赠18W的QC3.0快速充电器和优质USB Type-C线缆，还有不买的理由吗？