内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>电脑硬件

海盗船推出《孤岛惊魂5》版高配PC：机箱自带铁锁，只送给玩家

2018-4-1 7:05:28来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月1日消息 育碧的《孤岛惊魂5》游戏已经正式发售，而现在著名的硬件厂商海盗船推出了一款基于《孤岛惊魂5》打造的MOD电脑，不但模拟了蒙大拿环境，还额外赠送了一条狗。

海盗船表示这台电脑是和育碧合作打造，并不对外发售，其中包括海盗船与AMD合作的显卡，玩家通过海盗船合作网站即可参与抽奖，这个高配主题PC就是最高奖品，仅限一位玩家，除了MOD主机之外还将赠送育碧《孤岛惊魂5》黄金版。

海盗船还表示现在只要消费者前往官方商城购买超过150美元的商品，同样可以获得《孤岛惊魂5》的激活码。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：孤岛惊魂5育碧

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10