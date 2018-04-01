海盗船推出《孤岛惊魂5》版高配PC：机箱自带铁锁，只送给玩家

IT之家4月1日消息 育碧的《孤岛惊魂5》游戏已经正式发售，而现在著名的硬件厂商海盗船推出了一款基于《孤岛惊魂5》打造的MOD电脑，不但模拟了蒙大拿环境，还额外赠送了一条狗。

海盗船表示这台电脑是和育碧合作打造，并不对外发售，其中包括海盗船与AMD合作的显卡，玩家通过海盗船合作网站即可参与抽奖，这个高配主题PC就是最高奖品，仅限一位玩家，除了MOD主机之外还将赠送育碧《孤岛惊魂5》黄金版。

海盗船还表示现在只要消费者前往官方商城购买超过150美元的商品，同样可以获得《孤岛惊魂5》的激活码。