苹果iMac Pro评测：性能、性能、怪兽

刚拿到iMac Pro的时候，整个办公室相当兴奋，工作群里、朋友圈突然被它的照片刷爆。只是当我10分钟后到达现场的时候，发现机器旁边已空无一人——大家其实也不知道要用它来干嘛。

这恐怕也是许多人遇到iMac Pro之后会有的反应，除了拍个照发发朋友圈，对大多数人来讲，它只是一部涂上新颜色到机器而已。

不过，爱范儿有视频组。

苹果iMac Pro视频，点此链接观看



黑色外观

办公室里不论是谁，都会非常喜欢这个由黑色和灰色组成的深色调主题，设计部的同事们在公司年会上发布了一套爱范儿官方太空主题壁纸，也专门为iMac Pro导出一个5K专用版，放上去相当酷。

这个深色配色最大的魔性是，看久之后居然会感觉银灰色的iMac有点……看不惯。

除了机身主体，这次连配套的键盘、鼠标和触摸板也是黑色版，之前在苹果官方渠道上这套黑色的键鼠并不单独零售，只有购买了iMac Pro才会配套。

我是很喜欢这个配色的，尤其这个键盘，属于键程较短但是又莫名舒服的手感，而且和家里的黑色桌子简直是绝配。一开始不单独售卖的时候，二手交易平台上这套黑色版的键盘和鼠标普遍标价3000多元，听同事说一开始还有人炒到一万多，而且还真的有人买。

在3月份新iPad的发布会过后，苹果终于开始在官方商店单独售卖深空灰版本的键盘、鼠标以及触控板，价格要比白色版本贵上一两百元。

如果你有打算给家里或者办公室的桌子来一套黑色主题搭配的话（而且预算充足），iMac Pro真的太合适了。除了配色之外，别忘了这是台iMac，都是只要接上藏在背后的一根电源线就能工作，节省了大量的空间，键盘鼠标触摸板本身都是无线连接，由于主机和屏幕一体，也就不用再买一个显示器再连到主机上，又省一条线。简直就是打造简洁桌面的必备良品。

这块27英寸的5K高清大屏看上去相当舒适，最高亮度也比旧版本的iMac更亮。不过它也有一些细节需要改善：

首先iMac Pro用的是镜面屏，反光很厉害，如果你背后是一个落地玻璃窗，当夕阳从你的屏幕上反射进你的眼睛的时候，你应该没有多少心思享受。

另外，屏幕四周的黑边框丝毫没有缩减，苹果可能是把设计资源都花在了下一代Mac Pro上了。调节屏幕的阻尼感也是松松垮垮，回想起来，之前玩过的Surface Studio铰链阻尼太舒服了。当然，iMac屏幕不支持触控，不像Surface Studio一样鼓励用户在放平屏幕和立起屏幕两种状态中频繁切换，但这手感的差距……只能说没有对比就没有伤害。

苹果这两年在笔记本和手机上对接口可谓毫不留情，不过这次在iMac Pro上保留了非常齐全的接口，除了有四个USB Type C接口之外，还有四个USB接口、一个网线接口以及一个3.5毫米音频口，连Micro SD卡插槽也被保留下来，视频组同事们可是相当开心的。

不过这也有一个问题，接口都隐藏在背后自然使得正面看上去很简洁，但是要插U盘的时候就比较惨的，要么每次都探头去看，要么就得拿着金属的USB接口不断摩擦试探着插口的准确位置……

性能

如果你看到这里还没有关掉窗口，你可能一直在等的就是接下来的性能部分。爱范儿拿到的这台iMac Pro的配置是：

英特尔至强W八核心处理器，主频2.3GHz

1 TB高速SSD

AMD Radeon Pro Vega 56独立显卡（8GB显存）

32GB内存

这个配置放在任何一台消费级电脑上都是高端配置，而这只是最低配置，官方可以选配的最高配置为：

十八核的英特尔至强W处理器

4TB高速SSD

AMD Radeon Pro Vega 64独立显卡（16GB显存）

128GB内存

这些配置和性能已经超过之前的Mac Pro主机，使得iMac Pro成为目前苹果性能最强的电脑。价格当然也不会便宜，它的最低配版本价格接近4万元，而顶配版本价格已经超过10万元。

这么贵到底值不值？我们测了一下它的性能，用Final Cut Pro X和iFFmpeg进行测试，对比起2016年款的顶配带独显的15寸MacBook Pro，这台iMac Pro速度快了1到1.5倍，性能优势相当明显：

项目越大，省的时间越多，如果是用它跑动辄按天数计算时间的玛雅3D建模渲染，对于有些团队来讲一个大项目可能真的可以节省好几天的时间。

爱范儿的视频编导们也试着用它来试着剪苹果发布会的总结视频，这是平常对机子考验极大的工作之一了，一场发布会下来可能有将近10 GB的素材，编导们用2016款的顶配15英寸的MacBook Pro来剪辑，往往在剪出1分多钟的长度时，就开始出现不顺感偶尔的预览的掉帧，卡顿的频率会逐渐增多了，操作也出现断层式的延时。

而用iMac Pro导入同样项目开始剪，即使时间轨上已经剪出了长达三分钟的片子，也没有出现严重卡顿，性能的优势相当明显。

总结

iMac Pro到底要不要买？如果你需要一台超高性能电脑，又希望桌面极度简洁、懒得折腾的话，iMac Pro是一个非常棒的选择。

其实，许多工作室或者专业视频从业者买它的时候，需求都相当明确。如果你完全不知道自己要不要买，那你很有可能本身就不是它的目标客户。

这样的价格也注定会让很多人望而却步，但是它的性能能够帮助用户节省渲染时间，更有效地避免卡顿，这样的回报，对许多人来说是相当物有所值的。

不过有一点要注意，它是高度一体化的，一旦选定配置出了厂就没法再自行升级。如果你觉得可升级的电脑是必须的，那就只能再等等。别忘了，苹果还说过，今年会发布采用模块化设计的Mac Pro哦。