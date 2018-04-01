索尼回音壁HT-MT300体验：小户型影音升级新技能

电视和手机一样，都是需要向“薄”发展的产品。

大尺寸和高画质，再加上越来越薄的机身，这是现在高端电视产品的发展方向，也是用户追求的方向。

当厚度压缩到一定程度之后，机身内部的容载能力就会下降，而扬声器应该是受影响最大的一个。

虽然，索尼在A1和A8两款旗舰产品上投入了“银幕声场”技术，即便机身能够压缩到5.8mm，也能够保证声音的输出质量。与此同时，电视在声音定位感上有较好的表现，也能带出那种声音定位变换的体验。

只是，并不是每一台索尼电视都有用上“银幕声场”的机会。对于一些在预算上已经不能触及旗舰阶层的用户，外置回音壁是目前最常见的方案。

对于回音壁来说，虽然独立起来能够为扬声器争取多一点的发挥空间，但回音壁本身也是一个考究体积的东西，要是做得太大了反而会而造成摆放不不便利。即便回音壁很好处理，但附带的低音炮也是一个大问题。如何放置才能达到最大效果，这也是让用户头疼的地方。

较早的一段时间前，索尼推出了一款主打小体积+高音质的回音壁组合——HT-MT300，这款产品的卖点是小体积和可随意摆放的特点，主打家居面积比较小的用户。这次，爱范儿就来体验这款仅售2000元的小体积回音壁，看看它的表现到底怎么样。

既要随意，也要精致

和早些年推出回音壁不同，HT-MT300没有了老产品那种锐利的设计，机身线条会更加圆润一些。

整机只有约50cm长，也就是跟索尼电视底座的长度相仿。虽然厚度只有约10cm，数据上也算大，不过配合这个圆润的造型来看还是有一点显厚。但整体来看的话，HT-MT300这个大小还算合适，并不会太占地。即便是小体积的电视桌，也能够和坐地的电视和平共处。

机身上层的表面有皮革包裹，NFC触控区域、播放控制等按键都有标识，按键采用触控设计，没有专门的开口，保证了皮革表面的一体性。

和主机相似，HT-MT300的低音炮也有不错的体积压缩表现。

低音炮的机身厚度大概是9.5cm，这个厚度在横向摆放时也能够塞进大部分沙发和地面间的空隙上，进一步压缩摆放占据的空间。

HT-MT300的配件只有电源适配器、光纤线和脚垫，还有一个独立的遥控，安装和使用都会比较简单。

就外观而言，索尼Minibar系列的两款产品都给人比较突出的精致感。这种精致感和前几代CT系列用的不太一样，是一种贴合家居风格的风格。就跟CAS-1相似，它不需要很明显的的科技感，能够放在家中且看起来舒服，就够了。

而且，用上无线化设计的HT-MT300也可以很好地利用小体积这个优势，即便在空间较小的户型中也能摆放方便，也少了布线的烦恼，这点还是可取的。

配置，这次够用就好

每次提到索尼新品的配置，大家应该都比较满意。

毕竟，索尼是一家善于堆料的公司。

不管是入门还是旗舰，他们都能用索尼标准的技术全家桶来填满机器。今年影像部门发布的α7 III和去年IFA 2017发布的WALKMAN NW-ZX300A，都可算是堆料堆出“入门新基准”的代表作。

当我们以为这款Minibar也能享受这样的套路时，索尼很明确用配置拒绝了我们。HT-MT300是一款结结实实主打“够用就好”的机器，在这个搭配上能够看到索尼对这个市场层的定位策略和态度。

接口方面，HT-MT300配备了最常用的3.5mm音频接口、光纤接口和USB接口。除了无线连接，HT-MT300还可以用3.5mm音频接口来接入移动设备来播放音乐，光纤接口则主要用来连接带此类接口的电视机。

索尼还提供了USB接口，用户可以插入带音乐的USB储存设备来播放音乐。这些配置在索尼全新的音箱中其实也很常见，也是最基础的配置。但如果HT-MT300能够加上HDMI接口，通用性会更高。

无线连接技术上，HT-MT300只支持A2DP (SINK)/AVRCP/SBC这三种协议，没有aptX也没有LDAC。

此外，索尼在HT-MT300上投放了S-Master HX数字放大器，也有S-Force PRO和ClearAudio+等技术保证音频体验，产品也支持Dolby Audio杜比音效，对于一款只满足简单需求的入门回音壁来说，还算足够吧。

另外，HT-MT300也支持索尼推出的应用Music Center（即SongPal）。用户可以通过这个应用实现多扬声器联动，这对于已经购买了其他索系扬声器的用户来说，也算是个好消息。

HT-MT300在这个价格上，主要还是满足够用这个基准。基本接口给你备齐了，自家看家本领也配那么两个。缺少Hi-Res Audio支持和LDAC的HT-MT300，和HT-MT500比起来有明显配置差异，要是独立起来看的话，那HT-MT300这个配置真的也就只能用“够用”来概括了。

索尼亲自操刀的声线

不管怎么说，HT-MT300机内依然搭载着索尼一套完整的声音解决方案。各种索尼音频技术和Dolby Audio的支持，主要是为了满足电影内容的需求。

电影观感表现上，HT-MT300的表现尚算不错。

还是从《Spider-Man：Homecoming》中蜘蛛侠救船这个战斗片段来看，HT-MT300在声音的定位感上也有不错的表现，用户还是能够区分出蜘蛛丝射出的方向。只是，声音发散而带来的声场感觉还有点小，虽然索尼改善过机身设置，能够在minibar机身上提升声场的表现，但HT-MT300这个体积下还是给人感觉有少少局促。但在体积上，它算尽力了。

声音整体听感方面，HT-MT300的表现还算不错。尤其是片段开头钥匙在空中运动产生的声音、蜘蛛侠更换装备产生的声音，都能够体现HT-MT300在声音解析力上的表现。虽然中高频还是有些时候会觉得细节有些干涩，但这个对整体表现没有太大的影响。至少，钥匙小碰撞的时候，那个声音还是很清脆的。

低音炮的输出确实能够保证声音的厚度，打击感的输出也很足够饱满。但整体在ClearAudio+的优化下，主调还是会有点偏中高频。

（歌手：林奕匡|专辑：My Taste of Life |格式：CD转录FLAC）

HT-MT300这种索尼风格更适合在音乐上表现，刚刚上手的时候，鲜明的索尼风格有明显的抓耳感。

听《是日休息绝不工作》这类节奏比较快的歌曲时，HT-MT300的优势就突出了。Phil那段Saxophone能够带出Clear Audio+在声音处理上的特点，让其变得更抓耳。人声虽然有些时候会有些干硬，但效果很鲜明，对于需要声音带来兴奋感的用户来说，HT-MT300就能够满足了。

要应付一些抒情的曲目时，HT-MT300会就在整体风格不变的状态下稍稍收敛一点，人声和背景音乐有不错的分离度，没有明显的凹陷状况。整个感觉其实就像WALKMAN更新S-Master HX芯片前的表现，同是听过MDR-1000X和WH-1000XM2的用户应该就知道这两种风格的差异了，在S-Master HX芯片更新热潮前推出的HT-MT300，表现就未更新芯片的产品一样。

大开大合的声音，虽然不是走稳健的回音壁套路，但至少能够带出一个抓耳的表现。

小2000的诚意和责任

总的来说，HT-MT300是一款表现很稳定的选手。它不是靠配置优势来碾压对手，而是在市场中用表现稳住自己的阵势。

Minibar在设计上对小空间的摆放进行了优化，为HT-MT300在市场中圈下了自己的封地和相应的用户。索尼在配置策略和价格上放上了明显的消费导向，从这里看，HT-MT300就是要应付那些小空间的家庭用户，弥补普通电视在声音上的体验空缺。在这个方面，HT-MT300已经有足够的诚意，也能肩负起相应的责任。

而索尼的目的也很明确，如果你是只是简单满足听感需求，家里的空间和预算有限，又不想受线材限制，那HT-MT300也算是一个价格、体验均衡的决策。一旦你有了升级的欲望，或者执着在LDAC、Hi-Res Audio以及DSEE HX这些配置上时，相信Minibar旗舰HT-MT500或者更高阶的大法回音壁产品才是你的归宿。