斐讯商城0元购：K2P路由器抢赚55元，M1空气检测仪立减45元

4月1日下午15点，斐讯官方商城针对K2P（金）、K2（皓白）、K3（星光银）三款路由器和M1空气检测仪以及S7智能体脂秤推出限时活动，活动时间24小时（4月1日 15:00 - 4月2日 15:00），数量有限，抢完即止。

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就送799元，限时秒杀价749元，再赠罗技无线鼠标，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，最高实赚现金55元+罗技无线鼠标+斐讯K2P路由器一台。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯悟空M1金空气检测仪，买就送799元，限时秒杀价759元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，分期返现，3期全部返还，最高实赚45元现金+斐讯悟空M1空气检测仪一台。

3、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价569元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，最高实赚35元现金+斐讯S7智能体脂秤一台。

（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。

4、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2白无线千兆路由，买就送399元，限时抢购价369元，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现，最高实赚35元现金+斐讯K2路由器一台。

5、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠价值129元美的榨汁机，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，分期返现，12期全部返还，最高实赚5元现金+美的榨汁机一台+斐讯K3路由器一台。