299元值得买吗？小米蓝牙项圈耳机体验

说起颈挂式蓝牙耳机，笔者最早接触的应该是LG HBS系列产品，它主要解决了商旅人士出行听歌/通话的需求，而颈挂式蓝牙耳机也让用户佩戴更加舒适，甚至在一些轻度运动场景下也同样可以使用，也正是由于颈挂式耳机的诸多优势，近两年此类耳机的是层出不穷，而就在3月28日，小米也推出一款299元的蓝牙项圈耳机，今天我们就来看看这款产品是否值得消费者买单?

外观部分：

小米项圈耳机采用透明包装设计，可以直接看到里面的产品，而在小米蓝牙项圈耳机包装的背面，有产品的相关信息，包括：产品型号、频响范围、执行标准、蓝牙协议等。

小米蓝牙项圈耳机外观展示，与我们常见的颈挂式蓝牙耳机相似，而且整体的体积也比较小巧。小米蓝牙项圈耳机内置CSR 8645蓝牙芯片，支持AAC高级音频编码技术与apt-X无损蓝牙输出。

小米蓝牙项圈耳机采用项圈式设计，项圈部分使用亲服弹性材料，配以磨砂质感金属，佩戴效果更加时尚。同时小米蓝牙项圈耳机机身采用轻量化设计，重量仅40克，项圈弧度采用人体工学设计，与颈部舒适贴合，能够适应不同的使用场景。

小米蓝牙项圈耳机的项圈部分，可以挂在脖子上听歌，其项圈部分的宽度大约为9mm，在上面还有“MI”标识。因为笔者最近正在使用fiil随身星进行了对比，可以看出小米项圈耳机的项圈部分还是挺宽的，不过项圈弧度采用人体工学设计，所以佩戴后其实并不会有不适感。

小米蓝牙项圈耳机的配件很简单，包括三对耳塞、充电线、产品说明书，并没有像其他蓝牙耳机那样佩戴收纳包，不过从个人实际的体验来说，颈挂式蓝牙耳机似乎很少需要装进包中，在不使用时直接取下耳机即可，对于日常活动也并没有太大的影响。

小米蓝牙项圈耳机的耳机外壳采用磁吸式设计，收纳起来更加容易，不听歌时可以将耳机取下，自然吸附在一起。其实，吸附式的设计也能够起到一定的防丢效果，在挂颈式蓝牙耳机中尤为常见。

小米蓝牙项圈耳机的腔体部分与小米圈铁耳机Pro比较相似，同时采用动圈与动铁声学架构。不过与小米圈铁耳机略有不同，小米蓝牙项圈耳机外壳采用磁吸设计，所以看起来更加光滑。

小米蓝牙项圈耳机的按键分布在右侧项圈的底部，采用三键设计，操作起来比较方便。在按键的侧面，分布有MicroUSB充电接口，外侧的保护盖能够起来一定的防水、防尘效果。

官方数据显示，小米蓝牙项圈耳机内置137mAh大容量电池，连续听歌续航可达8小时，免提通话时长10小时，而笔者实际测试的数据也与比较接近，续航表现相对中规中矩。小米蓝牙项圈耳机的项圈部分与耳机线缆衔接，因为耳机线材比较柔软，所以只要不大力拉拽，日常使用不用太担心折断的问题。

试听体验：

小米蓝牙项圈耳机与一般蓝牙耳机一样，长按开机键三秒即可开机，首次开机后会自动进入等待连接状态，连接设备蓝牙就能听歌了。根据产品说明书的介绍，小米蓝牙项圈耳机还有一个自动回连的功能，设备开机后会自动连接曾经连接过的设备，如果检测不到蓝牙连接记录或成功回连任何蓝牙设备，耳机会自动进入等待连接的状态，另外，再开机状态下，同时按住音量增大建和音量减小键5秒，即可清除耳机的所有蓝牙连接记录，耳机同样也会进入等待连接状态。

小米项圈而今日采用动圈与动铁声学的双单元结构，可以充分发挥两者各自的优势，而从实际的试听感受来说，音质基本与299元的小米降噪耳机保持了一致的水平，三频的表现都比较均衡，足够日常听歌使用，同时小米项圈耳机尽管并有降噪功能，不过耳机本身的隔音效果不错。最后，小米项圈耳机尽管在外壳采用了磁吸式设计，不过并没有加入霍尔开关，吸附后并不能停止音乐的播放，算是小小的一点遗憾。

体验总结：

作为小米推出的首款蓝牙项圈耳机，299元的价格依然具有不错的性价比，同时在使用体验上，这款耳机也发挥出了项圈耳机的产品优势，不仅造型设计时尚，而且轻量化亲肤材质，从而在佩戴舒适度上也比较让人满意。在音质方面，小米蓝牙项圈耳机也发挥了“动圈+动铁”的双单元结构优势，三频表现均衡更加均衡，足够满足日常听歌需求。小米蓝牙项圈耳机将于4月3日米粉节限量开售，有购买需求的用户可以关注一下。



