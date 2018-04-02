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AMD Vega 20显卡现身Linux驱动数据库

2018-4-2 6:29:45来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月2日消息 AMD在推出了Vega 10显卡之后，接下来就应该要发布全新的Vega显卡，而现在有网友在Linux数据库中发现了AMD全新的Vega 20显卡的痕迹，看起来AMD应该是将Vega 20显卡制造出来了。

在Linux驱动数据库中，总共出现了六款显卡的ID，分别是：

+ {0x1002, 0x66A0, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

+ {0x1002, 0x66A1, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

+ {0x1002, 0x66A2, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

+ {0x1002, 0x66A3, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

+ {0x1002, 0x66A7, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

+ {0x1002, 0x66AF, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA20},

目前在Linux数据库中也只有这六款显卡可以被查询到，不过考虑到现在仅仅是4月份，相信距离AMD发布全新的Vega 20显卡还有很长的时间，有消息称AMD在Vega 20显卡上将会搭载全新的7nm制程工艺。不过按照Vega 10的节奏，AMD将会在Linux驱动出现三个月后正式推出新一代的显卡，也就是说大家可以在7月份看到新一代显卡诞生了。

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关键词：Vega 20AMD

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