斐讯0元购新品H1移动硬盘（1TB）性能测试

斐讯H1移动硬盘是斐讯0元购家族的新品，售价999元，由华夏万家金服分4期完成全额返现，新用户无条件激活1台、激活过万家其它产品的用户需单笔投资≥2000元90天（含）定期理财即可获得一次激活机会。

IT之家已经拿到了斐讯H1移动硬盘，并且做了图赏，现在将会为大家带来实机测试。IT之家将会使用包括软媒魔方在内的多种硬盘测试软件来测试斐讯H1移动硬盘的性能。

▲实机测试平台

理论测试：

软媒魔方-磁盘大师：点此下载

IT之家先使用软媒硬盘大师来测试斐讯H1移动硬盘，通过软媒硬盘大师读出的信息，斐讯H1移动硬盘供货商是知名的硬盘厂商希捷。

斐讯H1移动硬盘在软媒硬盘大师中取得了94.8的总分，其中连续读取153.3MB/S，连续写入94.07MB/S，这个性能还是不错的。至于4K随机读取性能，由于机械硬盘的先天限制，4.86MB/S的读取速度和0.54MB/S的写入速度也在情理之中。

ATTO Disk Benchmark：

IT之家使用ATTO Disk Benchmark来检测IOPS(吞吐量)读写情况。在一轮的测试之后发现，斐讯H1移动硬盘的写入速度为约125MB/S，读取速度大约是130MB/S。在相同价位的移动硬盘中处于比较不错的水平。

TxBENCH：

IT之家还使用TxBENCH来检测斐讯H1移动硬盘的实际性能。在一轮的测试之后发现，斐讯H1移动硬盘的写入速度为约106MB/S，读取速度大约是118MB/S。在相同价位的移动硬盘中处于比较不错的水平。

HD Tune：

IT之家使用HD Tune测试斐讯H1移动硬盘的读取速度以及健康度。结果显示读取速度保持在130MB/S左右，硬盘也是完全健康，存储时间受制于机械硬盘的架构，8.62ms也处于移动硬盘的平均水准。

从这五款常用的硬盘测试软件中可以看到，斐讯H1移动硬盘的性能还是相当不错的。

实际文件拷贝测试：

除了理论性能之外，我们更加看重移动硬盘的实际性能，IT之家采用向斐讯H1移动硬盘拷入大容量文件来测试斐讯H1移动硬盘的持续读写能力。这一次我们选择的文件为微软Windows 10秋季创意者更新ISO，容量为4.41GB。

在实际拷入文件的测试中，斐讯H1移动硬盘的写入速度为128MB/S-130MB/S，和理论测试相差不大，斐讯H1移动硬盘的实际性能还是值得肯定的。

最后说下斐讯移动硬盘H1支持的功能：斐讯移动硬盘H1支持混合云储存，双重备份双保险，加密通道传输，保障数据安全；还可搭配斐讯天天链N1，组成挖矿CP，助力掘金，高效运用闲置资源，获取惊喜收益。

斐讯H1移动硬盘的实际速度相信能够满足绝大部分用户的日常需求，虽然999元的售价前期成本比较大，但是可以由华夏万家金服分4期完成全额返现，同时新用户无条件激活1台，“0元购”对于绝大部分消费者具有相当大的吸引力。

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