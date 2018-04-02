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京东自营斐讯0元购：999元智能排插TC1首发，悟净A1空气净化器0点抢购

2018-4-2 19:57:53来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家4月2日消息 4月3日0点，斐讯京东自营旗舰店上线0元购新品智能排插TC1（万家），定价999元，买就返999元大礼包，4期全额返现，首发当日白条3期免息，晒单赠10元E卡，数量有限，抢完即止，点此抢购：手机点此 | PC点此

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，4期分期全额提现，相当于实赚10元现金+斐讯TC1智能插座一台

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斐讯智能排插TC1采用独特的排插+收纳盒设计，将排插上连接的电源线、适配器等收纳在壳体内，“无线”简约看得见。多达3L的收纳空间，6组新国标5孔强接电口+4个USB充电接口，智能识别分流，其中1个快充口输出可达18W，支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等多种快充协议。

TC1支持APP分控定时，智能化管理，远程控制家电，设定使用场景，内含电量统计模块，精确电量统计，每一度都清晰。儿童保护门、防雷抗电涌、2万次插拔测试、耐750℃灼热丝等多重安全防护，专注用电安全。

此外，4月3日京东自营还针对斐讯悟净A1空气净化器和小讯R1智能AI音箱推出预约抢购活动，数量有限，抢完即止（新老用户皆可无条件激活1台）。

1、悟净A1空气净化器，抢购直达：手机点此 | PC点此

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现，相当于实赚斐讯悟净A1空气净化器一台

2、小讯R1智能AI音箱，抢购直达：手机点此 | PC点此

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499元大礼包，6期分期全额提现，相当于实赚斐讯智能AI音箱R1一台。

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关键词：斐讯斐讯TC1悟净A1小讯R1京东精选

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