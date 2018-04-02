【IT之家评测室】老司机的新选择：斐讯智能AI音箱R1开箱图赏

从路由器到移动硬盘，从扫地机器人再到空气净化器，如今斐讯智能产品家族愈发壮大。今年三月，斐讯家族再增一新成员——首款人工智能领域产品-斐讯AI音箱R1。

今年三月上旬，斐讯首款人工智能领域产品“斐讯AI音箱R1”正式亮相斐讯2018智能新品发布会。IT之家已经拿到了这款产品，现在，热乎乎的斐讯AI音箱R1开箱图赏来啦！

作为一款AI音箱，R1可通过路由器实现网络链接部署，成为斐讯智慧家庭的交互入口，并能操控接入其平台的智能设备，成为智慧家庭控制中枢，满足更多使用场景。

通过语音控制，R1可提供用户语音备忘、日程提醒、闹钟设定、倒计时等一系列日常生活常用功能，并提供公交信息、实时天气、百科信息等常用信息查询；此外，R1还能讲故事、说笑话、播放人文节目。

在外观设计上，R1保留了音响该有的样子，因此第一眼你并不会把它当成台灯或者是无线WiFi等产品。

R1由斐讯与哈曼国际联合打造，搭载哈曼旗下Infinity（燕飞利仕）原装喇叭单元，带来绝佳的声学体验。官方表示，R1经过哈曼“金耳朵”团队数百个小时的反复调校，全面升级声学效果。

音响顶部为控制按键▲

R1拥有海量优质曲库，畅享正版、高码率音乐，支持曲风、专辑、个性化推荐、随机等多种点歌模式。

音响顶部的“Infinity”Logo▲

底部为斐讯英文Logo▲

斐讯智能AI音箱R1采用悬浮式设计，底部托盘上方还有指示灯光，科技感十足，支持智能语音控制，上百种辅助功能，可以打造智能家庭助手。

底部的隐藏式设计的充电口▲

R1内置1颗定制化70mm全频低音喇叭单元，保证低音延展良好、下沉有力。R1还采用日本AKM7755、美国T13118专业进口芯片组合，在配置方面可以说是国内智能音箱中最强劲的。

全家福▲

充电器特写▲

斐讯智能AI音箱R1更多图赏▼

斐讯智能AI音箱R1体形比IT之家特产“水杯”略大▲

图片：IT之家编辑1900▲

斐讯智能AI音箱R1售价为2499元，目前已经上线京东预售，感兴趣的老司机不妨关注一下。

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