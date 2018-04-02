京东自营斐讯路由器0元购秒杀：K3C抢赚150元，K3立减40元送64G闪迪U盘

4月3日，斐讯京东自营旗舰店针对旗下K3C、K3（星光银）、K2P（香槟金/月光银）、K2（海蓝/皓白）6款路由器推出限时秒杀活动，活动时间24小时（4月3日 0:00 - 4月3日 23:59），数量有限，抢完即止。

1、【京东自营】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就返1399元，4月3日限时直降100元，再赠50元E卡，数量有限，抢完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，分期全额提现，相当于实赚现金150元+斐讯K3C路由器一台。

2、【京东自营】"0"元购斐讯K3银 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就返1999元，4月3日限时抢赚40元，再赠闪迪64G U盘，数量有限，赠完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，分期返现，12期全部返还，最高实赚40元现金+64G闪迪U盘一个+斐讯K3路由器一台。

3、【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，4月3日限时抢赚50元，数量有限，抢完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。

【京东自营】"0"元购斐讯K2P银全千兆无线路由，买就返799元，4月3日限时抢赚30元，数量有限，赠完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现（新用户加速后2个月分期全额提现），相当于实赚50元现金+斐讯K2P路由器一台。



4、【京东自营】"0"元购斐讯K2海蓝千兆无线路由，买就返399元， 限时抢赚40元，数量有限，赠完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。活动时间24小时（4月2日 20:00 - 4月3日 19:59）

【京东自营】"0"元购斐讯K2白千兆无线路由，买就返399元， 4月3日限时抢赚30元，数量有限，抢完即止，抢购直达：手机点此 | PC点此。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现，相当于实赚40元现金+斐讯K2路由器一台。