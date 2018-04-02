169元值不值？小米小爱智能音箱mini深度拆解

小米在3月27日召开春季新发布会，发布了具备无线充电充电功能的小米MIX 2S，同期还发布了一款游戏本和一款智能音箱小米小爱音箱mini。我爱音频网的小伙伴在第一时间就拿到了小爱音箱mini，并给大家分享了上手视频，相信通过小编的视频解说，大家一定对小爱音箱mini有了初步的了解。而对于这样一款性价比爆棚的产品，肯定有很多网友都想知道它的内部用料是否足够地道。那今天我爱音频网就通过图文拆解的形式深度剖析一下这款百元级别智能音箱的用料及做工。

虽然之前小编已经对小爱音箱mini的外观进行了简单的介绍，但是小编仍然觉得非常有必要重温一下它的外观，毕竟小编拆坏的东西不在少数。

一、小米小爱智能音箱mini开箱

外壳包装方面，小爱音箱mini使用的是白色卡纸包装盒，融入了小米一贯简约的设计风格。在包装盒正面看得到小爱音箱mini的大致轮廓。

包装盒背面有一个二维码，用手机扫码即可下载小米AI App，不用特意去应用商店搜索，方便且精准。另外，背面还有一些具体的产品信息，如产品型号（LX01）、包装清单、接口、客服电话等。小爱音箱mini是由小米生态链企业上海创米科技有限公司制造。生产日期为2018年2月，非常新。

小爱音箱mini拥有上一代相近的功能，可以支持米家所有智能家居产品，比如小米台灯、小米风扇、电饭煲、扫地机器人等等。

同时，小爱音箱mini还支持QQ音乐、腾讯云小微、新浪微博等多家应用的多项功能，实用性还是蛮强大的。

打开包装盒盖子就看到小爱音箱mini的真身了，使用了白色可降解吸塑作为包装盒内衬，简洁轻便而且还能减震。

装盒内物品包括：小爱音箱mini、充电器、使用说明书等。

首先来看小爱音箱mini的主体部分吧，小爱音箱mini给小编的第一印象就是简约、时尚，正面仅有四颗控制按键和四个拾音孔，RGB多色状态指示灯可以透过上盖显示，灯光柔和不刺眼，如此简洁的外观设计，非常符合当下年轻人的审美。

小爱音箱mini周身都由圆润的平滑的设计而成，并且采用了阻燃PC材质的机身外壳，硬度比较高，比较耐刮花，手感也相当舒适。

而在简约灰白配色的外观下，最吸引小编眼球的是小爱音箱mini娇小的身姿。因为之前有体验上一代小爱音箱，虽然各方面都很不错，不过体格稍微有点大，使用中总感觉重心有点高，容易碰倒。小爱音箱mini就完美的解决了这一问题，个人感觉日常使用起来，体验应该会更好。

小爱音箱mini采用的是深灰色底座，底座上面布满了小孔，这也是扬声器所处的位置。为了便于外放音量的扩散，小爱音箱mini在了四角的位置进行了加高设计。同时还在每个角落的位置增加了硅胶防滑垫，以此避免因播放音乐时的震动造成位移。

扬声器孔、脚垫特写。扬声器孔并不是简单的一种规格，而是有里向外呈缩小渐变趋势，或许这样设计有什么特别的声学原理吧。不管怎样，小编总觉得富于变化的外观设计才是最棒的。

小爱音箱mini的体型真的非常娇小，正面和一个单线圈无线充电器差不多大。

厚度也不到一个充电器的高度。

与苹果HomePod放在一起，小爱音箱mini的体积可以说是已经小到了极致。

与上一代小爱还有个最大的不同点就是，小爱音箱mini使用Micro USB接口替代了之前的DC圆头供电接口。也就是说，用户可以使用更多的充电配件（包括移动电源）给小爱音箱mini供电，使用起来更加便携，即使带到车上、户外也能正常使用。

小爱音箱mini的型号为LX01。供电方面，输入5V 2A（10W），这也是如今最常见的一种供电规格，一般的手机充电器均能正常给其供电。

标配的充电器型号为ECVC+10050-2000，制造商为雅士电业有限公司。支持100-240V全球范围电压输入，输出规格为5V/2A，充电器和线缆采用一体式的设计。

我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001实测，原装充电器给小爱音箱mini供电，静态待机功率约为1.8W。

当小编和小爱音箱mini进行对话时，充电器的供电功率会有所上升，不过幅度不是很大。

使用常见的USB接口的充电器和第三方数据线，小爱音箱mini依然可以正常工作。

待机温度，在室温26.5℃下，使用FLIR热成像测温仪，读取到机身表面最高温度为44.6℃。好了，外观差不多就介绍到这里，下面进入拆解部分。

二、小米小爱智能音箱mini拆解

小爱音箱mini四周都看不到螺丝，一体成型的结构设计，最大可能避免了缝隙裸露出来影响美观。找到上下盖扣合的关键位置，使用撬棒沿着小爱音箱mini的底座边缘将底座盖板缓慢撬起。

底座部分和机身主体部分采用强力双面胶粘合。虽然是算的上是无损拆解，但初次拆解还是要费些功夫。

底座部分，里面加了一层防尘网。

跟小米移动电源的装配风格有点相似，拆开盖板就能找到固定螺钉的位置了。

与移动电源上常见的接口不太一样，小爱音箱mini的Micro USB接口单独使用了一款PCB板，并使用两颗螺钉固定在相应位置。

拆下供电接口的小PCB板子，可以看到线缆的连接方式并不是焊接，而是采用卡扣式的连接端子固定。连接线缆一共有绿、黄、蓝、白、黑、红六种颜色。

卡扣式连接端子拆解、装配起来都非常方便。

端子公头细节，里面是6Pin全铜质针脚。

四角的螺钉均为下沉设计，必须要使用足够细长的螺丝刀才能取下隐藏在里面的螺钉。

拆掉四角的下沉螺钉之后，可以沿边缘撬起扬声器模块。

扬声器模块和外壳之间采用泡沫双面胶密封。

扬声器同样通过端子与主板连接。

拆掉扬声器连接端子。

扬声器正面。

扬声器背面印有JC015-1304-04，功率2W，阻值4Ω。由于扬声器与外壳之间除了螺钉固定之外，还打了胶水固定，这里就不继续拆解了，接着看下面的控制电路部分。

拆掉扬声器之后，看到一块由四颗螺钉固定的金属板。

拆掉四颗固定螺钉，发现金属面板后面贴有一小块浅蓝色导热垫，用于CPU散热。

金属面板不吸磁，重量较轻，应该是铝材。铝材具备非常不错的散热性能。

打开正面的操作面板还需要将对角的两个螺钉拆除。

螺钉全部拆除之后，用手指从里面往外轻轻一推就能将正面面板打开。结构上可见采用的是汉堡包设计风格，中间桶状，两端扣合。

小爱音箱mini的技术核心就全部集中在这一块黑色的PCB板子上了。不过想要看到完整的PCB板子，还要继续拆卸四颗螺钉。

终于可以看到PCB板子的全部容貌了，仅我爱音频网名片大小的PCB实现了如此多的功能。

PCB板正面，正中心白色的是贴片式状态指示灯，靠外一点四颗红色的是功能按键，分别对应音量加减、下一曲以及唤醒按键。最外围四颗黑色的是拾音麦克风，左上角的两个触点为蓝牙天线。

麦克风为贴片式，外围由一个硅胶套包裹。

正面贴了一层散热贴纸，下面附着数颗贴片元件，板子上印有“MI”标志，以及内部编号LSAM022F1-1。

先来看一下PCB板背面各元器件的整体布局，下文将分别进行详细介绍。

存储方面，采用的是东芝1Gb的EEPROM芯片。

东芝TC58BVG0S3HTA00详细规格参数。

小爱音箱mini采用全志R16处理器，处理器内置4核A7，双核Mali400GPU，支持双通道DDR3和DDR3L内存，内建8bit闪存控制器，支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码，集成两路模拟麦克风输入。

全志R16处理器基本规格。

全志R16处理器芯片框图。

EtronTech钰创的DDR3内存，1Gb，DDR3-1600。

EtronTech钰创EM6GC16EWXC详细规格。

芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路，它支持4路麦克风输入，并将模拟音频信号转换成数字信号输出给处理器，小爱音箱mini一共使用了两颗AC108。

芯智汇AC108详细规格参数。

芯智汇AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片，针对单芯锂电池（锂离子或锂聚合物）且需要多路电源转换输出的应用，提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案，充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。

这颗没有丝印的CSP封装芯片，就是小爱音箱mini与外界连接的重要枢纽，它负责WiFi和蓝牙连接，左上角则是PCB天线。

TI的TLV62565，1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V，1.5MHz开关频率，具有针对轻载效率的省电模式，静态电流只有50μA，效率高达95%，输出电压可调。

TI TLV62565详细规格参数。

到此，小爱音箱mini拆解部分全部介绍完毕。

我爱音频网拆解总结：

1、值得肯定的是，小爱音箱mini拥有小巧便携的体形以及简洁精致的外观设计，而这些几乎都是当代年轻人最看重的一点。另外，即使售价仅169元，但从产品的用料和做工上能够看得出来是足够用心，相当超值的。

2、做工方面，小编拆解发现每一个装配步骤都非常严谨，比如使用双面泡沫胶密封、采用一整块铝板增强散热，使用大量螺钉确保装配强度等等。

3、用料方面，采用全志R16处理器、东芝1Gb的EEPROM芯片、钰创的DDR3内存以及两颗芯智汇的AC108多麦克风阵列电路，仅一款PCB板的价格就已经不低了。