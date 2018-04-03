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京东自营斐讯0元购秒杀：智能体脂秤S7抢赚90元，T1电视盒子立减78元

2018-4-3 0:31:37来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

4月3日，斐讯京东自营针对智能体脂秤S7、T1电视盒子和悟空M1空气检测仪推出限时秒杀活动，活动时间24小时（4月3日 0:00 - 4月3日 23:59），数量有限，抢完即止。

1、智能体脂秤S7，原价599元，秒杀特惠价559元，叠加每满559元减30元优惠，以及满500元减20元全品类优惠券（券集市40京豆兑换），实付509元，抢购直达：手机点此 | PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，相当于实赚现金90元+斐讯智能体脂秤S7一台。

2、T1电视盒子，原价999元，秒杀特惠价969元，叠加满10元9.5折优惠券（商品页领取），实付920.55元，抢购直达：手机点此 | PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，120天到期全额提现，最高实赚78.45元现金+斐讯T1电视盒子一台。


3、悟空M1空气检测仪，原价799元，秒杀特惠价749元，叠加满10元9.5折优惠券（商品页领取），实付730.55元，抢购直达：手机点此 | PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，相当于实赚现金68.45元+悟空M1空气检测仪一台

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关键词：斐讯斐讯S7斐讯T1京东精选

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