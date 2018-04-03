索尼WH-H900N无线降噪耳机体验：大法潮牌标杆？

CES 2018上，索尼更新了MDR-1A系列的新作MDR-1AM2。

这个被索尼两大主力分化的系列，终于在h.ear系列抢占入门市场2年半后的今天，放出了新作。但和以前不同的是，今天的MDR-1AM2只是一个孤独的分支，不再是一个完整系列的开端。

相比之下，2015年出现的h.ear系列则繁盛很多。

同时兼顾耳机和耳塞两条战线的h.ear家族，取代了MDR-1A系列，成为索尼Hi-Res Audio音频设备的入口。这个家族的定位和策略都跟MDR-1R、MDR-1A不太一样，他们面向的是年轻潮流群体，声音、配置都和之前推出的1R、1A系列有差异。

如果用WALKMAN来类比的话，1R和1A更像是NW-ZX100NH和NW-ZX300A这一类“真入门之流”，h.ear系列的两款新头戴则跟他们的“官方CP”NW-A系列一样，是一个结合索尼技术传统和潮流文化的“潮牌”系列。

而在去年发布的WH-H900N，也是一款能诠释这个概念的h.ear系头戴式耳机。

主打的还是无线降噪，配置上和WH-1000XM2保持一定的距离，再加上多彩设定和迪丽热巴的代言加成，组成了这款h.ear系列的“潮牌旗舰”。

换色，不换型

WH-H900N，也就是h.ear on 2 Wireless NC，外观设计跟上一代相比没有太多的变化。

设计师处理过耳机的转轴和翻折位置，让机身的一体性更强。机身正面也很干净，SONY标志也只放在了耳机头梁的末端。触控区域做到的极大程度的留空，对侧的机身上只保留了NFC标志，按键也收到了机身后方。

整机给人一种很直接的干净感，简单和保持一体性是这个外观的设计主题。这一点从h.ear on初代开始就延续至今，不管是今天体验的WH-H900N还是用来主打女性市场的“新款”WH-H800N，索尼用的设计核心都没有改变。

和上一代产品最大的区别，是颜色。

WH-H900N这次的配色有暮光红、灰黑、浅金、薄荷绿以及我们手上这款月光蓝，整体的用色会比上一代产品要浅色一点。索尼在MDR-100ABN上用的那一抹骚红色，不会在它的后辈WH-H900N上出现。这对于热爱鲜红色的用户来说，确实比较可惜的。

除了这一点，整机在佩戴、操控上和前作比也没有太大区别。

耳机挂梁只有顶部的部分有缓冲带，而且缓冲的效果一般。对于一些头部体积比较大的用户，戴起来会有些顶头，不太舒服。但耳棉的松软度比较适中，即便带着眼镜去佩戴，也不会有台过明显的不适感。

WH-H900N采用全包裹耳机设计，佩戴的时候会有明显的紧贴感，自身有一定的隔音能力。这样带着上街还是有点危险的，不过索尼现在都标配环境音模式，倒不是什么麻烦事。

只是，夏天到了，WH-H900N和WH-1000XM2都有个全包裹头戴耳机的“通病”，就是带着太热了。

索尼把控制降噪模式的按键以及电源键放在左侧机身的后边，其他的按键操控则全部用触控手势解决。按键有特别的识别处理，但凹凸差异不太明显，不习惯的话需要摸一下才能操作。

触控手势是从MDR-1ABT上沿袭下来的，触控精度也都已经稳定在可用程度上。除了没有用过前作的用户需要时间学习，一般习惯了索尼耳机产品的用户用起来也还是很顺手的。

耳机配备了常用的3.5mm音频接口，出厂时索尼也附属了线材让你还原成有线头戴耳机去使用。加上现在的降噪能够跟无线分开独立运行，要接线的时候用降噪也没有问题。这样也能延长耳机的使用时间，官方宣称是28小时播放，对于日常使用来说还是足够的。

再补充一点，这款WH-H900N同样可以使用索尼官方的升级线MUC-S12SB1/CCN，实现4.4mm平衡接口连接。索尼并没有在官图上标注，这个可能和产品定位有关。

就外观来说，WH-H900N并不算太过突出的一个。索尼在h.ear on系列上用这个设计已经有很长时间了，用户也都习惯了，要在外观上产生什么冲击应该也没什么效果了。更多的用户，可能会跟着“迪丽热巴同款”和多彩配色选择WH-H900N。

毕竟，这只是一副换色不换造型的作品。

缺少“主菜”的索系全家桶

不管是WALKMAN还是耳机扬声器，索尼产品在配置上会有一组自己的套路，那就是用全系列的技术来堆，再按照定位去筛选。

WH-H900N用的还是索尼无线耳机那个套路，无线传输和降噪是产品的核心。再跟着自身价格、h.ear面对的定位以及上下产品的差异来作调整。

但不管怎调整，LDAC对于索尼新推的无线产品来说是少不了的。

作为NW-A40系列的官方搭档，WH-H900N支持LDAC，和A40等支持LDAC的播放器或手机连接能够实现损失率最低的无线传输，也可以在无线传输状态下播放Hi-Res Audio格式的音乐。再加上，Android 8.0+的设备已经支持LDAC，WH-H900N的用户不再局限在WALKMAN和索尼手机上，这对于产品通用性来说也是个优势。

另外，索尼还加了DSEE HX。索尼官方宣称在无线模式下，WH-H900N可以通过DSEE HX提升有损压损音源的表现，可表现出高频信号和音频压缩处理中经常丢失的尾音，提供具有空间感的自然音效。

LDAC和DSEE HX是索尼音频产品中常见的技术，不管是WH-H900N还是WH-1000XM2都有。而两者的配置差异在于，WH-1000XM2用上了S-Master HX数字放大器，而WH-H900N不是。

除了S-Master HX，同为降噪头戴的这两款耳机在“降噪”功能上也有区别。

WH-1000XM2有一套完整的SENSE ENGINE，能够借助手机上的传感器获取数据，因而调整出最佳的降噪效果。除此之外，WH-1000XM2也能实现一定程度的气压调节，让用户在飞机上的听感可以舒服一点。

这些，WH-H900N是没有的。毕竟h.ear不是主打降噪的产品，定位也比WH-1000XM2要低一点。没有1000X系列尊享的技能，也算合理。

不过，WH-H900N也搭载了主动降噪技术，自身也支持DIGITAL NC数字降噪，配合NW-A系列播放器或Xperia手机这些支持索尼DIGITAL NC技术的播放设备，也能输出相应的效果。主动降噪的力度虽然没有WH-1000XM2来得厉害，但也够用了。

还有，WH-H900N也可以用SONY | Headphones Connect APP 来控制。用户连接智能设备时，可以通过这个app来调整WH-H900N的声音表现。

配置这方面，WH-H900N这个搭配其实已经足够了。

作为一款搭配NW-A系列的头戴式无线降噪耳机，WH-H900N支持了DIGITAL NC和LDAC，要搭配NW-A40用其实也可以了。可以通过换线实现4.4mm接口连接，也能让它网上爬一点，高攀到NW-ZX300A这个4.4mm平衡口的入门位置上。对其他手机也有DSEE HX来优化声音，配置真的够用的。

流行，味浓

h.ear系列的定位其实不单纯是“潮牌”，它们还是索尼放在Hi-Res Audio入门位置主力军。

在Hi-Res小金标还不普遍的那个年代，索尼将Hi-Res入门位置交给“入门旗舰”MDR-1A系列。但在IFA 2015之后，h.ear系列出现并产生了一大波入门级别的Hi-Res Audio耳机和耳塞设备，成为了索尼的新入口。自那时开始，MDR-1A系列也慢慢淡出用户的视线。

当时推的首款h.ear on Wireless NC，并不是一款主打音频表现的产品。更多的是在那个年代，在声音表现尚可的前提下给用户一个无线、降噪的整合解决方向而已。

它的声音，也是非常万用的流行味。

（歌手：林奕匡|专辑：《3》|格式：24bit 96kHz Hi-Res Audio FLAC）

上手就感觉到，WH-H900N的声音有明显的偏暖倾向，缺少一种索系耳机在中高频上的爆发力。

整个声音环境有很均衡的低频包裹，不会有声音生硬的状况发生。敲击低频也有足够的弹性，鼓点很厚很饱满，这都是值得称赞的地方。

人声有稳定的定位感，不干涩也不突出。很多时候给人的感觉是，环境会把人声里面，人声突破不了出不来，有种闷闷的感觉。这个感觉也会影响到声音的细节表现，虽然包裹能够掩饰部分细节处理得不好的状况，但整体表现有点模糊，给人一种解析力不够的感觉。习惯了索尼传统表现的用户，听起来会有些不舒服。

如果换上Hi-Res格式的音乐，会让WH-H900N的细节表现突出一些，但这提升也不是很明显。而且信息量上来了，细节粗糙的问题也会相应放大了些，有点尴尬。

总的来说，这个声线倒是很万用，基本上听啥都可以。但只是味道很浓，听啥都不出众罢了。

是“基准”，还是“标杆”

总括而言，WH-H900N是一款非常典型的h.ear头戴式耳机。

它坚信并执行着“潮牌”耳机的“中庸之道”，用适应流行乐的均衡做法来面向用户，再加上索尼一贯的技术优势来打功能卖点。加上NW-A系列的相互影响，WH-H900N就能圈出一个自主生态，既能拉拢只想换个头戴降噪的一般用户，也不会得失想初尝WALKMAN音乐体验的年轻人。

而且，索尼已经把NW-A系列加上h.ear系列组合打造成一个文化形象。不管是“迪丽热巴同款”还是当年的“林奕匡hi-res联名限量款”，是《进击的巨人》限量版还是《刀剑神域》特别版，这些都是让两个系列提升潮流热度的手段，也赋予他们不同的属性：

尽管定位都和入门有关，但WH-H900N和MDR-1AM2绝对是不同的东西。一个是面向年轻人的潮牌，另一个则是留给初烧用户的敲门砖。

确实，WH-H900N代表的是一种新形态的潮流产品。无线降噪是时下热门的功能搭配，配上能带热度、流量的代言人以及和潮流文化结合的各种版本，这些都是年轻人喜爱的元素，也是WH-H900N所具备的元素。

但它的定位并不是h.ear系列的“新基准”，因为代表基础线的产品应该是h.ear on 2，也就是没有无线也没有降噪等技术WH-H600。有DSEE HX、LDAC等技术加持的WH-H900N，索尼应该是要把它打造成h.ear系列的新标杆。

不过，这个标杆的性价比确实有点低。官方2299的定价，和“降噪旗舰”WH-1000XM2也就差了几百块而已。要好看还是真正意义上的索尼技术全家桶，想买的你真的要好好选择了。