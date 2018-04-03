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宏碁最薄一体机Aspire S24将于4月上市：支持Qi无线充电，售价5500元

2018-4-3 7:04:48来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家4月3日消息 在柏林消费电子展（IFA）上，宏碁推出了新款Windows10一体机Aspire S24，这是宏碁目前最薄的多功能一体机，具有很多酷炫功能，另外外观设计也非常惊艳。最近，宏碁宣布这款产品将会在4月开售，起售价879.99美元，约合人民币5500元。

Acer Aspire S 24极其轻薄，其屏幕厚度只有5.97mm，采用的FullHD IPS面板，边框宽度只有2.7mm，并拥有高达178度可视角度，屏幕可作-5度至+30度的调节，Acer ExaColor提供的BluelightShield和Flickerless技术可以减少长时使用电脑双眼出现的疲劳。

值得一提的是，Aspire S 24还是全球首部采用Intel第8代Core处理器的一体式电脑，用户还可以选配Intel Optane内存以提升性能。其它方面，Aspire S 24配备256GB SSD与及1TB HDD，采用802.11ac网络，并支持2×2 MIMO技术。

Aspire S 24在音效方面也非常出色，内建的2.1喇叭均经过团队的专业调校，并同时加入Dolby Audio Premium和Acer TrueHarmony技术以提升音效。同时为加强低音输出，在机身底部加入Sub Woofer。Aspire S 24的底座还支持Qi无线充电功能，只需要把同样支持Qi无线充电的装置放在上面即可充电。

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关键词：笔记本宏碁Aspire S24一体机

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