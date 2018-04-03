Intel酷睿第八代移动处理器偷跑：六核时代正式到来

IT之家4月3日消息 根据外媒VideoCardz提前拿到的消息，英特尔将在今天正式推出移动端Coffee Lake-H标压处理器，从而补齐了八代酷睿全部阵容。

八代酷睿移动端处理器家族包括Coffee Lake-U低压系列，Kaby Lake-G系列和Coffee Lake-H标压系列。低压系列中，除了I7-8109U之外，全都采用了4核8线程设计，TDP最高28w，高压系列中除I5外都采用了6核12线程设计，相比上代，提升巨大。

以下为标压处理器参数对比：

• Core i9-8950HK：6核12线程，主频2.9GHz，加速频率4.6~4.8GHz（TurboBoost 2.0），热设计功耗45W+，缓存12MB

• Core i7-8850H：6核12线程，主频2.6GHz，加速频率4.3GHz，热设计功耗45W，缓存9MB

• Core i7-8750H：6核12线程，主频2.2GHz，加速频率4.2GHz，热设计功耗45W，缓存9MB

• Core i5-8400H：4核8线程，主频2.5GHz，加速频率4.2GHz，热设计功耗45W，缓存8MB；

• Core i5-8300H：4核8线程，主频2.3GHz，加速频率4.0GHz，热设计功耗45W，缓存8MB。

• Xeon E-2168M：6核12线程，主频2.9GHz，加速频率4.8GHz，热设计功耗45W+，缓存12MB

• Xeon E-2176M：6核12线程，主频2.7GHz，加速频率4.4GHz，热设计功耗45W+，缓存12MB

英特尔京东自营抢购会场：手机点此 | PC点此。