京东斐讯K3C路由器0元购，抢赚100元加赠公牛排插

【京东斐赛克斯专卖店】4月3日12:00-4月4日11:59限时"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就送1399元， 限时抢赚100元，加赠公牛排插，数量有限，抢完即止：手机点此 | PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，12个月分期全额提现，最高实赚100元现金+公牛排插一个+斐讯K3C路由器一台。

斐讯K3C与此前斐讯在智慧家庭战略之下发布的首款旗舰产品K3，最大的不同就在于，它是中国首款基于Intel Home Wi-Fi芯片组的路由器。Intel GRX350芯片组支持802.11ac R2、蓝牙5.0、USB 3.1Gen.2 10Gbps等各种超高规格的技术指标，内置硬件网络加速模块，具有Intel的品质保证。

K3C搭载6根高增益内置PCB阵列天线，经过精心调校，相比市场上3天线、4天线的主流配置，能更有效消除信号盲区。内存参数方面，K3C配备的是256MB的DDR3 1600RAM，以及128MB的NAND高速闪存ROM。3个千兆LAN口，1个全千兆WAN口，传输速率10倍提升、让带宽不浪费，再加上一个USB3.0高速数据传输接口，外接存储设备，可一键升级为智慧家庭高速存储共享中心。

• 京东斐讯K3C路由器0元购，抢赚100元加赠公牛排插直达：手机点此 | PC点此