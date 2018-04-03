【IT之家评测室】华为畅享8 Plus手机开箱美图：金属机身，极致简约

3月29日下午，华为在西安举行新品发布会，华为畅享8 /8 Plus/8e三款手机和消费者见面。华为表示这三款手机各具特色，未来将成为千元机市场的有力竞争者。

目前IT之家编辑部已经收到全新的华为畅享8 Plus手机，下面小编即刻为大家带来这款新机的开箱图赏。

华为畅享8 Plus搭载麒麟659八核处理器，4GB+64GB内存，最高128GB内存，预装EMUI 8.0系统。这款手机还搭载5.93英寸超清全面屏，后置指纹识别模块，采用金属机身设计。拥有1300万像素双摄头，还支持人脸解锁等功能。电池方面，华为畅享8 Plus拥有4000mAh电池。

正面设计上，华为畅享8 Plus采用了5.93英寸的18:9全面屏，分辨率达到2160*1080。机身上额头部分包括1600万像素的前置摄像头、配合传感器、听筒和LED通知灯，LED通知灯依然采用隐藏式设计。

华为畅享8 Plus采用一体化的金属机身，厚度仅为7.89mm。华为畅享8 Plus并没有采用前置指纹模块，底下的是“HUAWEI”的LOGO。前置2.5D玻璃配合机身柔性喷砂工艺和侧面圆弧的金属后壳，让用户持握时能感受到柔顺爽滑的舒适手感。

华为畅享8 Plus背面设计上比较简洁，尤其是两个摄像头，和绝大部分手机凸起在0.8mm-1mm不同的是，华为畅享8 Plus的摄像头仅0.35mm凸起，看起来与手机相互融合，细看像两颗大眼睛一样炯炯有神。

模拟正常办公环境

华为畅享8 Plus手机采用金属后壳工艺，细摸边框会有轻微的切割感，但并不明显。

小编手上这台华为畅享8 Plus的双U型注塑天线仅为细细的一根缝隙，割裂感并不明显，只有在高光下才能辨别出天线与机身的颜色差。从远处看去，华为畅享8 Plus浑然一体。

华为畅享8 Plus侧面按键装配精致，左侧为SIM卡，而右侧则为电源键与音量键。

华为畅享8 Plus机身底部采用了Micro-USB接口，没有使用流行的USB Type-C接口未免让人有些遗憾。当然华为畅享8 Plus仍旧保留了3.5mm耳机接口，对于音乐爱好者来说无疑是一个好消息。

华为畅享8 Plus包装内附送的配件包括：屏幕贴膜：TP保护膜（出厂贴在手机上）、手机、快速指南、5V2A充电器、三包凭证、Micro-USB数据线、卡座捅针等常规配件。

▲5V2A充电器以及数据线

▲华为畅享8 Plus全家福

手机规格参数如下：

尺寸：157.20mm（长）×75.3mm（宽）×7.89mm（厚）

重量：约172克

▲本文图片均为IT之家编辑1900拍摄

作为面向大学生以及职场新人推出的年轻化手机，华为畅享8 Plus秉承华为一贯的精致做工，同时丰富的配色也吸引用了前去选购。IT之家将在今后为大家带来这款手机的详细评测，敬请期待。

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