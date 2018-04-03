小米USB充电器36W快充版发布：双口QC 3.0，59元

IT之家4月3日消息 近日小米商城上架了一款小米USB充电器36W快充版（2口），售价59元。

小米USB充电器36W快充版，采用可折叠插脚，便于收纳携带，外壳采用高温阻燃材料，超声无缝焊接工艺，一体性更高。

小米USB充电器36W快充版提供了两个USB输出接口，均支持QC 3.0快充协议，单口输出功率可达18W，双口同时输出时总功率可达36W。

小米USB充电器36W快充版采用国际通用AC100-240V宽电压及50/60Hz电压频率，基本满足全球主要国家及地区的市电标准。