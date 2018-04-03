【IT之家评测室】平民的法拉利：Intel Core i5-8500处理器性能首测

2017年对于Intel来说显然是先抑后扬的一年，由于对手的爆发，原本处于温室呼呼大睡的7代酷睿不得不来到残酷的战场，与对手真刀真枪地拼打着，被吓懵的七代酷睿只能大败而退，并且最终被更加年轻的八代酷睿所取代。好在八代酷睿加量不加价，Intel才得以在下半年的拼斗中喘着一口气。

当然与性价比奇高的Intel八代酷睿处理器相比，迎接这些处理器的座驾可一点也不平民，至少Z370对于绝大部分的消费者来说还过于昂贵，尤其是搭载的超频功能对于Intel Core i5-8400这样的处理器来说几无用处，于是很多消费者持币甚至持U观望，目的就是为了等待平民法拉利的到来。

好在4月3日随着Intel正式发布全新的第八代酷睿移动处理器，伴随而来的H370、B360以及H310主板让广大想要装机的普通玩家一点藉慰，毕竟B360这样的主板才是最受大家追捧的。

在Intel正式发布更多的第八代酷睿处理器以及相应的主板之前，IT之家已经提前拿到了搭载最新酷睿平台的雷霆世纪复仇者V137主机，这台来自于京东雷霆的由Intel Core i5-8500以及B360组成的主流消费级平台相信是主流玩家所期盼的，至少从价格来看，它更加适合手头有所积攒但是又不是很充裕的消费者购买。

既然是首发评测，我们自然要看看本次整机的主角，Intel Core i5-8500处理器能否发挥自己6个物理核心的真实力。

外观：不起眼的外表下拥有强大的内心。

前置扩展槽

雷霆世纪复仇者V137主机从外观来看并没有花里胡哨，仍然是拥有黑色的沉稳，当然也有点保守。同时整机也相当地轻便，和其他庞大的机箱相比，雷霆世纪复仇者V137从重量上来说相当平易近人。

雷霆世纪复仇者V137的内部却拥有比较合理的走线，毕竟绝大部分的消费者还是希望拥有一台追求稳定的电脑，而已经通过QC认证的京东雷霆整机能够满足这一部分的消费者。

机箱内部的做工还是比较规整

采融B81风扇

雷霆世纪复仇者V137采用的是金士顿的SSD

雷霆世纪复仇者V137将电源线等都已经理线完毕，玩家只要简单地插上Pin口就可以使用。

总的来说这款主机以稳定为主，适合于那些不喜欢折腾的玩家，同时自带的炫光能够吸引RGB爱好者前去购买。

参数：3.0GHz真的只是幌子

我们先来看下Intel Core i5-8500的实际参数。Intel Core i5-8500拥有6核心6线程的规格，9MB的L3缓存，基准频率相比较已经发售的Intel Core i5-8400处理器提高了200MHz，达到3.0GHz。从参数来看，Intel Core I5-8500与七代I7处理器有所差距，至少多出来的两颗核心还是不能弥补两颗处理器之间巨大的频率差距，不过真的如此吗？

CPU-Z参数

要知道得益于更加出色的14nm制程工艺，Intel在八代酷睿处理器所设置的睿频幅度相当巨大，这从Intel Core i5-8400的性能表现就可以看出，而全新打造的Intel Core i5-8500则更加激进，即使是轻负载这款处理器的频率也能飙升至3.9GHz，而两次睿频甚至可以达到4.1-4.2GHz，这就让Intel Core i5 -8500拥有和上代消费级i7相抗衡的实力。

性能测试：实际表现和功耗都令人满意

对于Intel Core i5-8500处理器，IT之家将以理论测试软件为主，实际应用为辅，毕竟在绝大部分的应用中，CPU已经超越了性能提升的临界点，只有那些完全发挥CPU性能的数学以及渲染软件才能看出不同CPU之间的性能差距。

理论性能

Fritz Chess Benchmark

Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序，由于支持CPU多线程，而且它做的是大量科学计算，所以经常用来测试电脑的科学运算能力，它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力，分数越高代表性能越强。

CPU-Z Benchmark

CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件，是检测CPU使用程度最高的一款软件，支持的CPU种类相当全面，软件的启动速度及检测速度都很快。

3DMark测试

3DMark是大家最为熟悉的一款测试软件。这款软件不但能够测图形性能，还可以测试CPU的性能。

CineBench R15

Cinebench r15中文版是一款基于Cinem4D引擎的处理器测试软件，它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以及显示子系统。和大多数工业设计软件一样，CineBench可以完善地支持多核/多处理器，它的显示子系统测试基于OpenGL。

在理论测试中，Intel Core i5-8500的性能比i5-8400高出一点，无论是单线程还是多线程其性能都逼近Intel Core I7-7700K，当然这也是拜超高的睿频所赐。讲真，7代i7在八代酷睿i5处理器面前挺没面子的。

实际应用

IT之家选择了几款比较主流的游戏进行测试，其中不但包括3A大作，也包括超人气网游。

得益于GTX 1060比较出色的图形性能，搭载Intel Core i5-8500处理器的整机在3A大作中都能取得60帧以上的成绩，而《守望先锋》更是超过了100帧，当然现在对于游戏来说，瓶颈早已不是CPU而是GPU。

功耗及发热

在3DMark的测试中，得益于整机较为出色的风道，Intel Core i5-8500的温度最高仅52度，完全能够满足用户的日常需求。而功耗方面，整机的满载功耗仅170W，空载功耗31W，也大大超过了我们的预期。

小结：

经过IT之家包括理论以及实际应用的测试，拥有物理六核心的Intel Core i5-8500处理器完全发挥了自己的实力，3.0GHz的基准频率只是一个幌子，更高的睿频让Intel Core i7-7700K面对Intel Core i5-8500也相形见绌。毕竟与超线程模拟出来的四个线程相比，实打实的两个物理核心显然是提升CPU性能的有效手段。

总结：平民级的法拉利已经到来

得益于Intel出色的14nm制程工艺，尽管Intel Core i5-8500的基准频率只有3.0GHz，但是睿频可以达到3.9GHz甚至4.1GHz并且长时间保持该频率稳定不变。也许3.0GHz的基准频率只是给7代处理器的遮羞布，好让可怜的七代处理器失败的并不是那么惨烈。

不过经过我们的实际测试，Intel Core i5-8500处理器所拥有的强大实力还是让七代处理器无言以为，即使是上代消费级的王者Intel Core i7-7700K，在和Corei i5-8500的争斗中丝毫不占上风，或许领先的真的只有可超频这一特性了，不过在目前CPU过剩的大环境下，超频也只是发烧友所青睐的对象，普通消费者在满足日常应用甚至苛刻的大型游戏应用后，追求的也只是更为节能的功耗以及清凉的温度。

如果说Z370的存在让Intel八代酷睿处理器难以普及的话，那么全新的B360甚至H310主板的诞生让普通消费者也能拥有平民法拉利的快感，至少如今的CPU市场，Intel Core i5-8500和B360的组合将会成为强有力的挑战者，不但挑落对手的产品，更是将自前辈无情地挑落。当然这也是消费者希望看到的，因为这几个月的等待是值得的。

目前在京东商城，搭载Intel Core i5 8500处理器以及B360主板的雷霆世纪复仇者V137主机已经正式上架并且接受玩家预订，京东零售价5599元，而预售优惠价仅5199元。由于主板采用了更加平民的B360，因此整机的价格也随之下降，显然这款主机更加适合想要畅玩主流游戏性能但是又不想投入太多金钱，同时也不想折腾的消费者。

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