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Intel正式发布八代酷睿移动处理器：i9首次降临笔记本

2018-4-3 15:25:34来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月3日消息 Intel今天在北京举办第八代酷睿移动处理器全球发布会，在本次的发布会上，Intel正式发布了全新的第八代酷睿移动处理器，同时宣告着Core i9处理器正式降临移动笔记本市场。

Intel在本次发布会上率先公布的就是Intel Core i9-8950HK处理器，这也是i9首次登陆移动笔记本市场。Intel Core i9-8950HK处理器采用6核心12线程的规格，基准频率2.9GHz，最高睿频可以达到4.8GHz，L3缓存达到了12MB，另外Intel Core i9-8950HK处理器的TDP超过了45W。

除了Intel Core i9-8950HK处理器之外，Intel还公布了其他的移动处理器，包括Core i7-8850H、Core i7-8750H、Core i5-8400H和Core i5-8300H，其中8850H和8750H为6核心12线程规格，Core i5-8400H和Core i5-8300H为4核心8线程规格。

除了移动笔记本之外，Intel还更新了八代酷睿处理器，Intel Core 5-8500、i5-8600等处理器随之发布，同时Intel还发布了最新的300系平台，包括H370、B360以及H310等。

英特尔傲腾内存是一种智能的自适应系统加速器，同时支持台式机和移动平台，可在不影响存储容量的情况下，提高基于SATA存储技术的性能和响应速度。现在，英特尔傲腾内存已在第八代智能英特尔酷睿移动和台式机平台上推出。

Intel在本次发布会上还表示OEM的笔记本已经准备好，将会在不久之后陆续发布。Intel 在现场摆放了大量的OEM新品笔记本，IT之家将会为大家带来这些笔记本的真机图。

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关键词：IntelCPU处理器

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