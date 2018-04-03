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6999元起！雷神正式发布八代酷睿911游戏本

2018-4-3 16:15:51来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月3日消息 4月3日下午，雷神粉丝派对暨新品鉴赏会在北京东亿天弘演播中心正式开启，雷神在现场发布了搭载英特尔全新第8代处理器、以新911、911 ME为代表的5款911全系轻薄高性能游戏本，以及首款全面屏轻薄高性能游戏本911 Air。4款高端游戏台式机外加3款电竞显示器，及多款高性能雷神外设周边产品一同亮相。

新911游戏本继承了雷神一贯的炫酷风格，传承2017年开创的新概念飞行器的设计理念，A面使用金属发丝工艺。性能方面，搭载GTX 1060显卡，以及包括144Hz电竞屏、NVMe协议SSD等在内的多达8项性能升级。

雷神此次与英特尔同步发布的搭载酷睿i7-8750H的新品911，其跑分成绩远高于行业普通8代处理器游戏本水平。雷神为其定制了专属供电系统，为了发挥8代6核12线程处理器的威力，雷神设计了数字四相供电，并为其配备了180W的适配器，保证其供电无忧。同时使用了三根直径8mm的纯铜散热管（相当于6根以上5mm散热管）结合双风扇的组合散热系统。

此次发布的雷神新911游戏本搭载英特尔新8代处理器酷睿i7-8750H标压版，六核十二线程，单核睿频可达4.1GHz，跑分远超普通八代CPU游戏本，除此之外，新911还配备了吃鸡推荐GTX 1060显卡，搭配16G内存，以及NVMe协议高速固态硬盘，电竞版还可拥有144Hz高刷新率72%色域IPS屏。

雷神新911共分为三款，分别是911青春版、911经典版、911电竞版。价格具体如下：

  • 911电竞版：i7+16G+GTX 1060+128G+1T+144Hz电竞屏，零售价9499元，首发价8999元；

  • 911经典版：i7+8G+GTX 1060+128G+1T+72%色域高清屏，零售价8499元，首发价7999元；

  • 911青春版：i7+8G+GTX 1050Ti+128G+1T+72%色域高清屏，零售价7499元，首发价6999元；

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