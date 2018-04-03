699元极具性价比：七彩虹战斧B360游戏主板发布

IT之家4月3日消息 想必许多想更新硬件、想体验Intel八代酷睿的用户会觉得Z370主板价格过高，现在极具性价比的战斧C.B360M-HD DELUXE V20 Optane游戏主板已上线。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板是七彩虹旗下战斧系列推出的第一款B360芯片组主板。该主板可完美支持Intel LGA 1151接口处理器，支持8代Coffee Lake处理器，是一款m-ATX版型的Optane游戏主板。

主板版身采用了Battle-AXE雾化处理，除了使得版面更加美观外，还大大提高了主板的防腐蚀性，极大程度的提高了主板本体寿命。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板拥有两条DDR4内存条插槽，支持DDR4双通道2133 /2400MHZ规格内存，内存最高可达32GB。主板带有M.2插槽设计，可安装M.2 SSD硬盘，支持Intel全新“Optane”技术，可为M.2 SSD提供高达32Gb/s的数据传输速度。

在主板后置面板接口上，该主板拥有最新的USB3.1接口，其高速传输速率高达10Gb/s，相比于USB3.0接口传输速率两倍提升。除了两个USB3.1接口外，还带有USB3.0和USB2.0接口各两个，HDMI、VGA、DVI三种显示接口也是一应俱全。主板在网口上专门采用了RTL8111F千兆网卡芯片，在后置面板上也有相应的千兆网络接口。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板针对音频也做出了特别的设计。音频上使用了战斧主板的天籁之音魔音系统，在音频部分设计了HIFI高清音频黄金分割线，该HI-FI黄金分割线在主板上割出一块独立的高清音频区域，隔绝主板上复杂线路的高频信号噪音干扰，让天籁之音Nature audio音频系统信号更纯粹更高清。同时，当LED开启后，会散发出柔和的光，在漆黑的夜里有美化的效果。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板官方售价为699元，可以说是一款极具性价比的优秀主板。