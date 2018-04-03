内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>电脑硬件

699元极具性价比：七彩虹战斧B360游戏主板发布

2018-4-3 16:23:34来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月3日消息 想必许多想更新硬件、想体验Intel八代酷睿的用户会觉得Z370主板价格过高，现在极具性价比的战斧C.B360M-HD DELUXE V20 Optane游戏主板已上线。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板是七彩虹旗下战斧系列推出的第一款B360芯片组主板。该主板可完美支持Intel LGA 1151接口处理器，支持8代Coffee Lake处理器，是一款m-ATX版型的Optane游戏主板。

主板版身采用了Battle-AXE雾化处理，除了使得版面更加美观外，还大大提高了主板的防腐蚀性，极大程度的提高了主板本体寿命。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板拥有两条DDR4内存条插槽，支持DDR4双通道2133 /2400MHZ规格内存，内存最高可达32GB。主板带有M.2插槽设计，可安装M.2 SSD硬盘，支持Intel全新“Optane”技术，可为M.2 SSD提供高达32Gb/s的数据传输速度。

在主板后置面板接口上，该主板拥有最新的USB3.1接口，其高速传输速率高达10Gb/s，相比于USB3.0接口传输速率两倍提升。除了两个USB3.1接口外，还带有USB3.0和USB2.0接口各两个，HDMI、VGA、DVI三种显示接口也是一应俱全。主板在网口上专门采用了RTL8111F千兆网卡芯片，在后置面板上也有相应的千兆网络接口。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板针对音频也做出了特别的设计。音频上使用了战斧主板的天籁之音魔音系统，在音频部分设计了HIFI高清音频黄金分割线，该HI-FI黄金分割线在主板上割出一块独立的高清音频区域，隔绝主板上复杂线路的高频信号噪音干扰，让天籁之音Nature audio音频系统信号更纯粹更高清。同时，当LED开启后，会散发出柔和的光，在漆黑的夜里有美化的效果。

战斧C.B360M-HD DELUXE V20游戏主板官方售价为699元，可以说是一款极具性价比的优秀主板。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：七彩虹主板游戏主板

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10