【IT之家评测室】OPPO R15梦镜红配色开箱图赏：热烈夺魄，魅惑筑梦

红色，热烈而危险，诱惑而刺激。烈焰一般的红唇，能夺人心魄，梦境一般的红色R15手机，可抓人眼球。3月31日晚，OPPO联手浙江卫视打造了“年轻造未来”新品发布会，正式发布了OPPO R15手机，这次IT之家给大家带来的开箱图赏是OPPO R15的新配色——梦镜红。

这台梦镜红配色由国际色彩大师Karim主打设计，红色的渐变非常吸引眼球。光线打在手机背面上，用手翻转，夺人心魄的红色在玻璃上缓缓流转。

梦，美而虚幻，就像色彩的渐变。IT之家小编在拍摄这组照片的时候，将自己对梦镜的理解尽可能传达在照片之中。

▼手机背面

梦镜红版本的OPPO R15机身色泽由上而下从红渐变到暗红，配合玻璃的莹润质感，给人热烈的观感和温润的手感。从不同的角度观看，R15机身会呈现出不同的红色渐变效果，视觉上更添层次感。

▼手机正面

OPPO R15在“刘海屏”上集成了2000万像素前置摄像头、一个开孔缩小版的听筒以及一个传感器。

▼正面摄像头

▼手机正面底部

▼手机侧面

▼手机侧面细节

▼后置摄像头、指纹传感器以及logo

手机背面双摄像头为横排设计，闪光灯位于其右侧。指纹识别呈腰圆造型，位于机身背部中轴线上，下方则是电镀的OPPO Logo。

▼后置摄像头采用横置方案，略有凸起，整体呈渐变色

手机的锁屏界面轮换着一些优秀的摄影作品，每次打开手机都能享受到视觉上的愉悦。

▼锁屏界面

解锁之后到达主界面，整体的色彩十分艳丽，观看效果良好。

▼主界面

▼屏幕细节

OPPO R15的四周采用的是金属边框设计，实际上手十分地舒适，没有硌手的感觉。背面的玻璃则传达出一种温润的手感，不像之前流行的金属一样，给人冰凉的感觉。

▼上手实拍

下面是手机的全家福，跟往常一样，手机壳，耳机，该有的配件OPPO都会为用户准备好。手机打开时还附带着正面的保护膜，IT之家小编在拍摄时为了追求最好的视觉效果，不得已将其剥掉。

▼全家福

▼卡槽

▼充电器、数据线、手机壳以及耳机和产品说明手册

▼最后再附上包装盒

配置方面 ，OPPO R15采用了联发科P60处理器，同时配有6GB+128GB存储，3450mAh电池和VOOC闪充。而梦镜红/陶瓷黑搭载骁龙660处理器。外观上，新添了陶瓷版本。感光拍照上，有3-HDR硬件实时分级曝光，影像传感器采用IMX519，实现1600万像素拍摄。

价格方面，这款梦镜红配色的R15售价为3299元。



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